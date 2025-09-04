Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi Spoiler: एक्स के साथ मिलकर शादी को तोड़ने का प्लान बनाएगी परी, तुलसी और मिहिर के रिश्ते में भी आएंगी दरार, नॉयना बनेगी वजह

Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi Spoiler Today Episode 4 September: समिता ईरानी (Smriti Irani) का सीरियल ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ इन दिनों टीवी पर काफी धूम मचा रहा हैं। शो को मजेदार बनाने के लिए मेकर्स खूब मिर्च मसाला भर रहे हैं, ताकी देखने वाले लोगों को सीरियल मजेदार लगे। टीवी के पॉपुलर सीरियल ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ में अब तक आपने देखा परी, तुलसी का जीना हराम करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है और उसने सोच लिया है कि वो वो तुलसी का बुढ़ापा खराब करके ही दम लेगी। बिते एपिसोड में आपने देखा कि मुन्नी, जो तुलसी के घर की नौकरानी है, उसका दिल ऋतिक पर आ जाता है और वो फेक आईडी बनाकर उसे सोशल मीडिया पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है। वहीं परी अपने पापा को तुलसी और उसकी भाभी नंदिनी के खिलाफ भड़काती है, जिसके बाद मिहिर भी परी की बातों में आकर दोनों की खूब क्लास लगाता है। वहीं अब सीरियल ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ की कहानी में बड़ा तूफान आने वाला है, जिसकी वजह से तुलसी की मुसीबत और भी ज्यादा बढ़ने वाली है

समिता ईरानी के सीरियल ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ के आने वाले एपिसोड आप देखेंगे ( Smriti Irani Serial Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi Maha Twist Upcoming Episode)

समिता ईरानी के फेमस सीरियल ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ (KSBKBT) के आज के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि तुलसी की बेटी परी बड़ा कांड करने वाली है, वो एक बड़ा फैसला लेगी, जिससे तुलसी की परवरिश पर सवाल खड़े हो जाएंगे और सबसके सामने वो बेहद शर्मिंदा हो जाएगी। परी को लगेगा की उसने जल्द ही शादी करके बहुत बड़ी गलती कर ली है और अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है, वहीं वो परी अपने एक्स बॉयफ्रेंड के सामने भी अपना दुखड़ा रोएगी और उसे बार-बार मिलने के लिए मना करेगी और कहेंगी की वो अब अपने आप सभ संभालेगी और जल्द ही इस शादी को तोड़ देगी और रणविजय भी परी को भड़काने का कोई मौका नहीं छोड़ेगा।

सीरियल ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ की कहानी में आएगा बड़ा ट्विस्ट ( Serial Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi Spoiler Today Episode)

दूसरी ओर मिहिर, नॉयना को यकीन दिलाएगा कि वो भी खुशी की हकदार है उसे अकेले जिंदगी नहीं गुजारनी चाहिए और उसे अपने एक्स के पास वापस चले जाना चाहिए। हालांकि नॉयना, मिहिर की इन सभी बातों का गलत समझेगी और उसे लगेगा की मिहिर भी उसे पसंद करता है और उसे अपने दिल की बात कर रहा हैं। इस बड़ी गलतफहमी की वजह से नॉयना फैसला करेगी कि वो मिहिर को हासिल करेगी, क्योंकि वो आज भी उसे भूला नहीं पाई है। वहीं नॉयना भी मिहिर के सामने अपनी फीलिंग्स बताएगी और कहेगी कि वो कॉलेज के दिनों से ही उसे प्यार करती है और ये बात सुनते ही मिहिर को सदमा लग जाएगा और वो नॉयना को उससे दूरी बनाने के लिए बोलेगा।

सीरियल ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ में तुलसी और मिहिर का रिश्ता पढ़ेगा खतरे में ( Smriti Irani Serial Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 4 September Episode Update)

सीरियल ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ (KSBKBT) के अपकमिंग एपिसोड में मिहिर नॉयना को समझाएगा कि वो, उसके एक्स के बारे में बात कर रहा है उसके दिल में तुलसी के अलावा किसी और औरत की जगह नहीं है और मिहिर की इन बातों से नॉयना का दिल बुरी तरह से चकनाचूर होने वाला है। वही नॉयना का एक्स उसके पास जाने की कोशिश करेगा, लेकिन वो उसे हद में रहने के लिए कहेगी।