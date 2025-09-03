Home > मनोरंजन > Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi Spoiler: मिहिर पर डोरे डालेगी नॉयना, करेगी उसे पाने की कोशिश, तबाह होगी तुलसी की शादीशुदा जिंदगी

Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi Spoiler: मिहिर पर डोरे डालेगी नॉयना, करेगी उसे पाने की कोशिश, तबाह होगी तुलसी की शादीशुदा जिंदगी

Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi Twist 3 September Upcoming Episode: स्मृति ईरानी का फेमस सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में आने वाला है धमाकेदार ट्विस्ट, नॉयना, मिहिर पर डोरे डालेगी, जिसकी वजह से मिहिर और तुलसी के रिश्ते में भी दरार आने वाली है और दोनों का खास रिश्ता टूटने की कगार पर आने वाला है।

Published By: chhaya sharma
Published: September 3, 2025 15:41:00 IST

Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi Spoiler Today Episode 3 September
Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi Spoiler Today Episode 3 September

Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi Spoiler Today Episode 3 September: टीवी का पॉपुलर सीरियल ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ इन दिनों काफी ज्यादा चर्चा में हैं। मेकर्स भी शो को नंबर 1 बनाने के लिए खूब पापड़ बेल रहे हैं। स्मृति ईरानी (Smriti Irani)  के सीरियल ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ में धमाकेदार ट्विस्ट आने वाला हैं, जिसमें देखने को मिलेगा की तुलसी का पूरा परिवार उसके खिलाफ हो जाएगा और फिर वो एक बार मुसीबत में घिरी नजर आएगी। 

सीरियल ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ के आने वाले एपिसोड (Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi Maha Twist Upcoming Episode 3 September)

स्मृति ईरानी (Smriti Irani) का फेमस सीरियल ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ में पिछले के एपिसोड में आपने देखा कि तुलसी अपने पूरे परिवार के साथ गणपति विसर्जन करती है, उस दौरान मिहिर, नॉयना को जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कहता है और नॉयना को उसके एक्स के पास वापस जाने की सलहा भी देता है। लेकिन मिहिर की ये कोशिश उस पर बहुत भारी पड़ने वाली है। वहीं अब सीरियल ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ बहुत बदलाव आने वाला हैं और शो में नए किरदार की एंट्री होने वाली हैं। 

नॉयना डालेगी मिहिर पर डोरे (Smriti Irani Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi Today Spoiler )

टीवी के पॉपुलर सीरियल ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ में आज के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि मिहिर चाहेगी कि नॉयना अपने एक्स के पास वापस चली जाए, लेकिन नॉयना के दिल में तो केवल मिहिर ही बसा हुआ है। वहीं मिहिर भी हाथ धोकर नॉयना के पीछे पड़ जाएगा और बार बार उसे मूव ऑन करने के लिए कहेगा और कहेंग कि वो उसे जिंदगी में खुश देखना चाहता है। मिहिर की ऐसी बात सुनकर नॉयना को लगने लगेगा कि मिहिर उसे अपने पास बुलाना चाहता है, जबकि मिहिर सिर्फ नॉयना को उसके एक्स के पास जाने के लिए सलहा दे रहा है। इस दौरान नॉयना को बड़ी गलतफहमी होने वाली हैं, जिसकी वजह से वो एक बड़ा फैसला लेग और मिहिर की जिंदगी में तुलसी की जगह लेने का प्लान बनाएगी। नॉयना दावा करेगी कि इतने साल बीतने पर भी वो मिहिर को भुला नहीं पा रही है

तुलसी और  मिहिर के रिश्ते में आएगी दरार (Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi latest Episode 3 September)

वहीं अब नॉयना, मिहिर के पास आने का कोई भी मौका नहीं छोड़ने वाली है और नॉयना की ऐसी हरकतो के बाद मिहिर बुरा फसने वाला है, क्योंकि तुलसी को भी नॉयना की हरकतों का पता लग जाएगा और तुलसी और मिहिर के रिश्ते में दरार आने वाला है और रिश्ता टूटने की कगार पर खड़ा होने वाला है

Tags: KSBKBTKSBKBT SpoilerKSBKBT Twistkyunki saas bhi kabhi bahu thiKyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi Spoiler
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

घर की उत्तर दिशा में इस 1 चीज को रखने...

September 4, 2025

स्वादिष्ट मूंग दाल बर्फी: बस कुछ स्टेप्स में

September 4, 2025

नारियल की मलाई के 5 गजब के फायदे

September 4, 2025

खाली पेट करी पत्ता खाने के 6 बड़े फायदे

September 4, 2025

7 देसी सैंडविच जो बनाए आपके ब्रेकफास्ट को मजेदार

September 4, 2025

इन 3 लोगों के लिए नुकसानदेह हो सकता है अंजीर

September 3, 2025
Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi Spoiler: मिहिर पर डोरे डालेगी नॉयना, करेगी उसे पाने की कोशिश, तबाह होगी तुलसी की शादीशुदा जिंदगी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi Spoiler: मिहिर पर डोरे डालेगी नॉयना, करेगी उसे पाने की कोशिश, तबाह होगी तुलसी की शादीशुदा जिंदगी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi Spoiler: मिहिर पर डोरे डालेगी नॉयना, करेगी उसे पाने की कोशिश, तबाह होगी तुलसी की शादीशुदा जिंदगी
Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi Spoiler: मिहिर पर डोरे डालेगी नॉयना, करेगी उसे पाने की कोशिश, तबाह होगी तुलसी की शादीशुदा जिंदगी
Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi Spoiler: मिहिर पर डोरे डालेगी नॉयना, करेगी उसे पाने की कोशिश, तबाह होगी तुलसी की शादीशुदा जिंदगी
Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi Spoiler: मिहिर पर डोरे डालेगी नॉयना, करेगी उसे पाने की कोशिश, तबाह होगी तुलसी की शादीशुदा जिंदगी
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?