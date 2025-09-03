Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi Spoiler: मिहिर पर डोरे डालेगी नॉयना, करेगी उसे पाने की कोशिश, तबाह होगी तुलसी की शादीशुदा जिंदगी

Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi Spoiler Today Episode 3 September: टीवी का पॉपुलर सीरियल ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ इन दिनों काफी ज्यादा चर्चा में हैं। मेकर्स भी शो को नंबर 1 बनाने के लिए खूब पापड़ बेल रहे हैं। स्मृति ईरानी (Smriti Irani) के सीरियल ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ में धमाकेदार ट्विस्ट आने वाला हैं, जिसमें देखने को मिलेगा की तुलसी का पूरा परिवार उसके खिलाफ हो जाएगा और फिर वो एक बार मुसीबत में घिरी नजर आएगी।

सीरियल ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ के आने वाले एपिसोड (Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi Maha Twist Upcoming Episode 3 September)

स्मृति ईरानी (Smriti Irani) का फेमस सीरियल ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ में पिछले के एपिसोड में आपने देखा कि तुलसी अपने पूरे परिवार के साथ गणपति विसर्जन करती है, उस दौरान मिहिर, नॉयना को जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कहता है और नॉयना को उसके एक्स के पास वापस जाने की सलहा भी देता है। लेकिन मिहिर की ये कोशिश उस पर बहुत भारी पड़ने वाली है। वहीं अब सीरियल ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ बहुत बदलाव आने वाला हैं और शो में नए किरदार की एंट्री होने वाली हैं।

नॉयना डालेगी मिहिर पर डोरे (Smriti Irani Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi Today Spoiler )

टीवी के पॉपुलर सीरियल ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ में आज के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि मिहिर चाहेगी कि नॉयना अपने एक्स के पास वापस चली जाए, लेकिन नॉयना के दिल में तो केवल मिहिर ही बसा हुआ है। वहीं मिहिर भी हाथ धोकर नॉयना के पीछे पड़ जाएगा और बार बार उसे मूव ऑन करने के लिए कहेगा और कहेंग कि वो उसे जिंदगी में खुश देखना चाहता है। मिहिर की ऐसी बात सुनकर नॉयना को लगने लगेगा कि मिहिर उसे अपने पास बुलाना चाहता है, जबकि मिहिर सिर्फ नॉयना को उसके एक्स के पास जाने के लिए सलहा दे रहा है। इस दौरान नॉयना को बड़ी गलतफहमी होने वाली हैं, जिसकी वजह से वो एक बड़ा फैसला लेग और मिहिर की जिंदगी में तुलसी की जगह लेने का प्लान बनाएगी। नॉयना दावा करेगी कि इतने साल बीतने पर भी वो मिहिर को भुला नहीं पा रही है

तुलसी और मिहिर के रिश्ते में आएगी दरार (Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi latest Episode 3 September)

वहीं अब नॉयना, मिहिर के पास आने का कोई भी मौका नहीं छोड़ने वाली है और नॉयना की ऐसी हरकतो के बाद मिहिर बुरा फसने वाला है, क्योंकि तुलसी को भी नॉयना की हरकतों का पता लग जाएगा और तुलसी और मिहिर के रिश्ते में दरार आने वाला है और रिश्ता टूटने की कगार पर खड़ा होने वाला है

