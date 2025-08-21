Home > मनोरंजन > Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi Spoiler: आने वाले एपिसोड में तुलसी और मिहिर के बीच होगा भयंकर झगड़ा! एक्स बॉयफ्रेंड से मिलने पर बुरी तरह फसेंगी परी

Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi Spoiler 21 August 2025: टीवी के सबसे पॉपुलर शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में दिखेगा बेहद धमाकेदार ट्विस्ट, देख आप भी हो जायेंगे दंग। तुलसी और मिहिर के बीच होगा भयंकर झगड़ा और अपने ही जाल में फंसेगी परी।

Published By: chhaya sharma
Published: August 21, 2025 11:49:00 IST

Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi Spoiler 21 August 2025: सीरियल ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ ने टीवी पर अच्छी पकड़ बना ली है और कुछ ही दिनों में सबसे पॉपुलर शो बन गया है। ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ में ऐसे ट्विस्ट और टर्न्स दिखाये जा रहे हैं, जो लोगों को बेहद ज्यादा पसंद आ रहे हैं। वहीं अब TRP को और भी ज्यादा मजेदार बनाने के लिए चटपटा मसाला इस सीरियल में भर रहे हैं। ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ के अब तक के एपिसोड्स में हमने देखा की परी ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड को जलाने के लिए घर वालों की पसंद से शादी करके अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है और अब वह बेहद परेशान हो रही है और परी के ससुराल के लोग ही अब उसके लिए सिर दर्द बन गए हैं और परी का एक्स बॉयफ्रेंड भी उसे परेशान कर रहा है और उसे बार-बार मिलने की बात कर रहा है। 

“क्योंकि सास भी कभी बहू थी” के आने वाले एपिसोड के ट्विस्ट और टर्न्स

टीवी के पॉपुलर शो “क्योंकि सास भी कभी बहू थी” (Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi) कल के एपिसोड में दिखाया गया था  कि विरानी परिवार जन्माष्टमी के मौके पर अजय और परी के आने का इंतजार करते हैं। वहीं बातचीत के दौरान नॉयना मिहिर पर लाइन मारती है, लेकिन तुलसी और मिहिर का प्यार और जबरदस्त बॉन्डिंग देखकर नॉयना की बोलती बंद हो जाती है। वहीं अब सीरियल ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ एक बड़ा बखेडा खड़ा होने वाला हैं, जिसे देख हर किसी के होश उड़ जायेंगे, मेकर्स शो को नंबर वन बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। 

परी को ब्लैकमेल करेगा एक्स बॉयफ्रेंड

टीवी के सबसे पसंदीदा शो “क्योंकि सास भी कभी बहू थी”(Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi) के आज के आने वाले एपिसोड में दिखाया जायेगा परी घरवालों के साथ जन्माष्टमी का त्योहार मनाने की जगह अपने एक्स से मिलने का प्लान बनाएगी, क्योंकि उसका एक्स उसे बार-बार मिलने के लिए कह रहा है और उस धमकी भी दे रहा हैं। वहीं परी को बेचैन और परेशान देख अजय को लगता है कि परी घरवालों से मिलने के लिए परेशान हैं, जिसकी वजह से अजय परी को उसके घरवालों से मिलने ले जाता है, लेकिन किसी काम की वजह से घर के बाहर ही बाहर छोड़कर चला जाएगा, इसका फायदा उठाकर परी अपने एक्स से मिलने पहुंच जायेंगी। वहीं परी का बॉयफ्रेंड अब उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर देगा और एक्स से पीछा छुड़ाना परी के लिए बहुत ही मुश्किल वाला होने वाला है।

 नंदिनी देखेगी कि परी को एक्स बॉयफ्रेंड से मिलते हुए

टीवी सीरियल “क्योंकि सास भी कभी बहू थी” (Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi) के आने वाले वाले एपिसोड में दिखाया जायेगा कि  तुलसी की बेटी अपने ही बनाए जाल में फंसने वाली है। जल्द ही नंदिनी देखेगी कि परी किसी से चोरीछिपे मिलने रही है और वह जिससे मिल रही है वो उसका एक्स बॉयफ्रेंड है, परी की ये घटिया हरकत देखकर नंदिनी चौंक जाएगी, हालांकि नंदिनी तुलसी को ये बात नहीं बताएगी। वहीं वृंदा की दादी को पैसे देने की वजह से तुलसी और मिहिर में बेहद बड़ा झगड़ा होने वाला है। मिहिर तुलसी पर चिलायेगा और पुछेगा कि उसने आखिर ऐसा क्योंकि, जबकि उसने उसे ऐसा करने से मना भी किया था। दूसरी और तुलसी की वजह से वृंदा को नौकरी मिलेगी और जल्द ही अंदज और वृंदा साथ काम करने लग जाएंगे। पहले तो दोनों की आपस में नहीं बेगी, लेकिन शा में आगे  साथ अंगद और वृंदा की दोस्ती हो जायेगी और दोस्ती बाद में प्यार में भी बदल जायेंगी। “क्योंकि सास भी कभी बहू थी” के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि अजय फोन करके तुलसी से माफी मांगेगा और कहेगा कि उसे माफ कर दें कि वो परी को घर के बाहर ही छोड़ कर चला गया और अंदर नहीं आ पाया, जिसे सुनकर तुलसी चौंक जाएगी और उसे अपनी बेटी परी पर शक होने लगेगा। 

