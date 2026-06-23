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Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2: क्या शो ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2’ पर लगने वाला है ताला? जानें पूरा सच?

Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2 Might Off Air Soon: टीवी का फेमस शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' को लोग काफी पसंद कर रहे थे. ऐसे में अब खबरे आ रही है कि अब शो का अच्छा रिसपॉंस नहीं आ रहा है, ऐसे में शो में कुछ हो सकता है. आइए जानते हैं कि क्या है शो का अपडेट.

By: Sanskriti Jaipuria | Published: June 23, 2026 11:50:28 AM IST

Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2: क्या शो ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2’ पर लगने वाला है ताला? जानें पूरा सच?


Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2 Might Off Air Soon: टीवी जगत के चर्चित धारावाहिक ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2’ ने अपनी दमदार कहानी और लगातार आने वाले बड़े ट्विस्ट्स के दम पर लोगों के बीच खास पहचान बनाई है. शो के हर नए एपिसोड ने फैंस की उत्सुकता को बढ़ाया, लेकिन हाल के दिनों में इसकी लोकप्रियता को बड़ा झटका लगा है. कभी टीआरपी चार्ट में चॉप स्थान पर रहने वाला ये सीरियल अब पांचवें पायदान तक खिसक चुका है, जिसने मेकर्स और लोग दोनों को हैरान कर दिया है.

इन चर्चाओं के बीच अब शो को लेकर काफी बाते हो रही हैं. खबर है कि शो में लीप आ सकता है या बंद भी हो सकता है. शो को लोगों का काफी प्यार मिला है पहले, लेकिन एक दम से शो का पीछे खिसकना हैरान कर रहा है.

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 लीप नहीं, अब शो बंद होने की चर्चा

कुछ समय पहले खबरें थीं कि कहानी में 10 साल का लंबा लीप दिखाया जाएगा, जिसके बाद कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस ट्रैक में पार्थ और रियांश जैसे अहम किरदारों की कहानी खत्म होने वाली थी. हालांकि अब इंडस्ट्री से जुड़े सूत्रों का दावा है कि मेकर्स ने लीप का प्लान बदल दिया है और शो को जल्द समाप्त करने पर विचार कर रहे हैं. फिलहाल इस खबर की कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई है और न ही एकता कपूर या शो की स्टारकास्ट ने इस पर कोई प्रतिक्रिया दी है.

 पहले से ही सीमित एपिसोड्स की थी योजना

गौरतलब है कि शो की शुरुआत के समय इसे सीमित एपिसोड्स के फॉर्मेट में पेश करने की बात कही गई थी. निर्माता एकता कपूर ने भी संकेत दिए थे कि ये एक लंबा चलने वाला प्रोजेक्ट नहीं होगा. हालांकि दर्शकों के अच्छे रिस्पॉन्स के चलते शो करीब एक साल तक ऑनएयर बना रहा. ऐसे में अब सभी की नजरें मेकर्स के अगले फैसले पर टिकी हुई हैं कि क्या वाकई ये लोकप्रिय सीरियल जल्द अलविदा कहने वाला है या फिर कहानी में कोई नया मोड़ देखने को मिलेगा.

जबसे लोगों को ये खबर मिली है तबसे सीरियल के फैन्स काफी परेशान है, उन्हें लग रहा है कि अगर शो बंद हो गया तो वो क्या करेंगे. खैर अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आई है, जब तक कुछ पक्का नहीं होता तब तक इंतजार करना ही बेहतर है.

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