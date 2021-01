नई दिल्ली : हॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस कायली जेनर एक बार फिर सुर्खियों में आ गई हैं. वैसे तो कायली पर लाखों लोगों की नजर हमेशा बनी रहती है. लेकिन इस बार कायली की एक स्टोरी ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. दरअसल, कायली जेनर ने हाल ही में अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी से अपने घर के बाथरूम की फोटो शेयर की थी, जिनकी वजह से अब वो काफी ट्रोल हो रही हैं.

बता दें कि कायली जेनर की स्टोरी में उनके बाथरूम के शावर को देखा जा सकता है, जिसमें से बहुत हल्का पानी बाहर आ रहा है. जब फैंस ने कायली की इस स्टोरी को देखा तो उन्होंने कायली को ट्रोल करना शुरु कर दिया और मजाक उड़ाते हुए कहा कि 35 मिलियन डॉलर के मेन्शन में रहने के बावजूद कायली जेनर के घर में आम नागरिक के घर जैसा पानी का प्रेशर आता है.

वहीं अब कायली की यह स्टोरी उनके लिए आफात बन गई है. जिस पर लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, कुछ यूजर्स ने कहा कि कायली के शावर के वाटर प्रेशर से ज्यादा अच्छा वाटर प्रेशर उनके घर का है. वहीं कुछ ने कहा कि वह सोचते थे कि आम लोगों की तरह कायली जेनर को स्लो इंटरनेट जैसी दिक्कतें आती होंगी या नहीं, अब उनके शावर का फोटो देखकर लगता है कि आती ही होगी. इस तरह के कई कमेंट्स सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहे हैं.

Kylie Jenner lives in a $35m mansion and this is the water pressure. pic.twitter.com/fo7Bkj06Lx

— devils dont fly (@devilsdontfly96) January 18, 2021