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Kushal Tandon ने ज़ैद दरबार के सामने खोला अपना सबसे बड़ा राज! कहा- ‘जिससे मैं प्यार करता था, आज वो उनकी…,’ शो में मचा हड़कंप

Alliance के लेटेस्ट एपिसोड में कुशल टंडन ने ज़ैद दरबार के सामने अपने अतीत का ऐसा सच खोला जिसे सुन सब दंग रह गए. जानिए शो में और क्या-क्या हुआ.

By: Shivani Singh | Published: July 14, 2026 10:06:09 PM IST

Kushal Tandon ने ज़ैद दरबार के सामने खोला अपना सबसे बड़ा राज! कहा- ‘जिससे मैं प्यार करता था, आज वो उनकी…,’ शो में मचा हड़कंप


Prime Video की नई रियलिटी सीरीज़ ‘अलायंस’ (Alliance) इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रही है. शो के हालिया एपिसोड में टीवी एक्टर कुशल टंडन ने अपने को-कंटेस्टेंट ज़ैद दरबार के साथ अपने रिश्ते पर एक ऐसा खुलासा किया, जिसने सबको हैरान कर दिया. कुशल ने बताया कि ज़ैद ने उसी लड़की से शादी की है, जिससे कभी वो बेहद प्यार करते थे.

सोहेल खान के साथ बातचीत के दौरान कुशल ने अपने दिल की बात साझा करते हुए कहा, ‘एक वक्त था जब मैं एक लड़की से बेइंतहा प्यार करता था, और आज ज़ैद की शादी उसी लड़की से हुई है.’

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इस पर ज़ैद ने भी बड़ी मैच्योरिटी दिखाई. उन्होंने पुरानी बातों को याद करते हुए बताया कि उनकी पत्नी हमेशा कुशल को एक बहुत अच्छा इंसान बताती हैं. दोनों के बीच की यह आपसी समझ और सम्मान वाकई दिल छू लेने वाला था.

शो में बढ़ा हाई-वोल्टेज ड्रामा

हालांकि, इस एपिसोड में सिर्फ पुरानी यादें और प्यार ही नहीं, बल्कि भारी ड्रामा भी देखने को मिला. एपिसोड के दौरान कुशल और अली गोनी के बीच बहस काफी बढ़ गई. माहौल को बिगड़ता देख अर्सलान गोनी ने बीच-बचाव करने की कोशिश की और कुशल से उनके बयानों को लेकर सवाल भी किए, लेकिन उस वक्त बात संभल नहीं पाई. हालांकि, राहत की बात यह रही कि एपिसोड खत्म होते-होते कुशल और अली ने अपने मतभेद सुलझा लिए और उनका रिश्ता फिर से पटरी पर लौट आया.

कुशल का एक और आमना-सामना निखिल चिनापा से हुआ. यह विवाद सोहेल खान को लेकर हुई एक पुरानी बातचीत पर था. कुशल का आरोप था कि सोहेल को इस अलायंस की ‘कमजोर कड़ी’ कहा गया है. इस पर निखिल भड़क गए और उन्होंने सफाई देते हुए कहा, “मैंने यह नहीं कहा था… मैं बस ऐसी टीम में नहीं खेलना चाहता जहाँ खेल चार पहियों का हो और हमारे पास सिर्फ तीन पहिए हों.” निखिल ने काफी नाराजगी जताते हुए कुशल से कहा, “मैच्योर बनो यार… तुम मेरी बातों को तोड़-मरोड़ कर पेश कर रहे हो, इस बात से मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ.”

सुपरमार्केट टास्क और टीमों में फेरबदल

इस एपिसोड में एक ‘सुपरमार्केट टास्क’ भी हुआ, जिसने खेल के समीकरण पूरी तरह बदल दिए. ‘किंग्स’ टीम ने इस टास्क में बाजी मारी और अपनी टीम में बदलाव करते हुए वृद्धि को शामिल किया, जबकि रूही को ‘हंटर्स’ टीम में भेज दिया. दूसरी ओर, ‘लीजेंड्स’ टीम सबसे आखिरी पायदान पर रही, जिसके चलते उन्हें पायल को ‘टू बी डिलीटेड’ (एलिमिनेशन) लिस्ट के लिए नॉमिनेट करना पड़ा.

शो के बारे में कुछ खास बातें

‘अलायंस’ एक मशहूर डच रियलिटी शो का हिंदी एडेप्टेशन है, जिसे एक्टर कुणाल खेमू होस्ट कर रहे हैं. बतौर रियलिटी शो होस्ट कुणाल का यह पहला डेब्यू है. इस अनस्क्रिप्टेड शो में 16 कंटेस्टेंट्स जोड़ियों में खेल रहे हैं. यह पूरा शो एक हाई-टेक अंडरग्राउंड फैसिलिटी (तहखाने) में फिल्माया गया है, जहाँ कंटेस्टेंट्स को शारीरिक और दिमागी टास्क के साथ-साथ सीक्रेट मिशन और स्ट्रेटेजी का सामना करना पड़ता है.

कब और कहाँ देखें

‘अलायंस’ का प्रीमियर 26 जून को प्राइम वीडियो पर हो चुका है. यह शो कुल 6 हफ़्तों तक चलेगा जिसमें 42 एपिसोड होंगे. रोज़ाना दोपहर 12 बजे इसका नया एपिसोड स्ट्रीम किया जाता है.

Tags: alliancekushal tondon
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