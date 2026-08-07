Home > मनोरंजन > Kushal-Gauhar Viral Video: हमारी अधूरी कहानी! मस्ती करते रहे कुशाल, नहीं हटी गौहर की नजर; वायरल हुआ मोमेंट!

Kushal-Gauhar Viral Video: हमारी अधूरी कहानी! मस्ती करते रहे कुशाल, नहीं हटी गौहर की नजर; वायरल हुआ मोमेंट!

Kushal-Gauhar Viral Video: मॉडल-एक्ट्रेस गौहर खान, जिन्होंने 2012 की बॉलीवुड फ़िल्म 'इशकज़ादे' के मशहूर गानों 'हुआ छोकरा जवान रे' और 'झल्ला वल्ला' में अपने शानदार डांस से दर्शकों का मनोरंजन किया था, उन लकी कंटेस्टेंट्स में से एक हैं जो बिग बॉस के घर में इतने लंबे समय तक टिके रहने में कामयाब रही हैं.

By: Heena Khan | Published: August 7, 2026 6:29:40 PM IST

Kushal-Gauhar Viral Video
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Kushal-Gauhar Viral Video: मॉडल-एक्ट्रेस गौहर खान, जिन्होंने 2012 की बॉलीवुड फ़िल्म ‘इशकज़ादे’ के मशहूर गानों ‘हुआ छोकरा जवान रे’ और ‘झल्ला वल्ला’ में अपने शानदार डांस से दर्शकों का मनोरंजन किया था, उन लकी कंटेस्टेंट्स में से एक हैं जो बिग बॉस के घर में इतने लंबे समय तक टिके रहने में कामयाब रही हैं. उनके टिके रहने की एक वजह कुशल टंडन (जो ‘एक हज़ारों में मेरी बहना है’ से मशहूर हुए) का मज़बूत सपोर्ट भी है. दोनों का रिश्ता काफी लंबे समय तक चला, उन्होंने बिग बॉस के कैमरे के सामने एक-दूसरे के लिए अपने प्यार का इज़हार किया था, और इस रोमांटिक रिश्ते ने निश्चित रूप से शो की TRP बढ़ाई थी. लेकिन जब ये दोनों अलग हुए तो इनके फैंस का दिल बुरी तरह टूट गया था.

साथ दिखे कुशाल-गौहर 

वहीं Alliance के बाद एक बार फिर गौहर और कुशाल एक ही फ्रेम में एक साथ नजर आए हैं. जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो को देखने के बाद एक बार फिर फैंस बेचैन हो गए हैं और दोनों को साथ देख कर हैरान हो गए. इस वीडियो के वायरल होने के बाद एक बार फिर Zaroori tha गाना फिर ट्रेंड करने लगा. इस वायरल वीडियो में Alliance के सभी कंटेस्टेंट दिखाई दिए. वहीं कुशाल अपनी मस्ती में मस्त हैं और गौहर उन्हें  लगातार देख रही हैं.

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कुशाल-गौहर लव स्टोरी 

गौहर खान और कुशाल टंडन की प्रेम कहानी की शुरुआत रियलिटी शो बिग बॉस 7 में हुई थी. शो के दौरान दोनों अच्छे दोस्त बने और धीरे-धीरे एक-दूसरे को पसंद करने लगे. उनकी जोड़ी को दर्शकों ने भी बहुत पसंद किया. शो खत्म होने के बाद दोनों कुछ समय तक रिश्ते में रहे और साथ में कई जगह दिखाई दिए. हालांकि, बाद में उनके बीच कुछ मतभेद हुए और दोनों ने अलग होने का फैसला किया. अलग होने के बाद भी दोनों ने एक-दूसरे के लिए सम्मान बनाए रखा और अपनी-अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए.

Tags: allaincekushal gauharviral video
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