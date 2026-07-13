‘मैं समय की दोस्त नहीं हूँ, Latent Show में कभी नहीं आऊंगी’; समय रैना पर भड़कीं कुशा कपिला, वायरल वीडियो पर जताई कड़ी आपत्ति

Samay Raina and Kusha Kapila: हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हुआ, जिसमें समय रैना और कुशा कपिला को एक साथ देखा जा सकता है. इस वीडियो पर कुशा कपिला ने कड़ी आपत्ति जताते हुए प्रतिक्रिया दी है.

बता दें कि आशीष सोलंकी के ‘प्रीटी गुड रोस्ट शो’ के बाद से ही समय रैना और कुशा कपिला के बीच विवाद कायम है और दोनों में सुलह नहीं हो पाई है. आइये जानते हैं कि पूरा मामला क्या है.

कुशा कपिला और समय रैना का वायरल वीडियो

हाल ही में जसलीन रॉयल की बर्थडे पार्टी थी, जिसमें कुशा और समय रैना दोनों ही शामिल हुए थे. इस पार्टी से कुशा और समय की तस्वीरें वायरल होने के बाद इंटरनेट पर यह अटकलें लगने लगी थीं कि दोनों के बीच सुलह हो गई है. इन तस्वीरों पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कुशा कपिला ने इन्हें ‘एआई-जनरेटेड’ और ‘फर्जी’ बताते हुए स्पष्ट किया कि पार्टी में दोनों के बीच बातचीत तक नहीं हुई थी. कुशा कपिला ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर कई पोस्ट शेयर करते हुए स्पष्ट किया कि दो साल से चल रहे सार्वजनिक विवाद के बाद उनका समय रैना से सुलह नहीं हुआ है. एक पोस्ट को ‘फर्जी’ और ‘जानबूझकर फैलाई गई’ बताते हुए कुशा ने लिखा, “मेरा चेहरा कृत्रिम रूप से बदला गया है. कोई इस पर पैसा क्यों खर्च करेगा, यह मेरी समझ से परे है. इंटरनेट पर मौजूद कुछ संभ्रांत लोग मुझे नीचा दिखाने के लिए जिस हद तक गिर सकते हैं, वह हास्यास्पद है.”

इसके अलावा कुशा ने मेजबान निखिल तनेजा का साथ देने के लिए धन्यवाद देते हुए लिखा, “इस बकवास कचरे के ढेर के खिलाफ हमेशा खड़े रहने के लिए धन्यवाद, जिसे न जाने कौन फंड कर रहा है. यह हास्यास्पद है.”

समय रैना और कुशा कपिला के बीच लड़ाई

आशीष सोलंकी के ‘प्रीटी गुड रोस्ट शो’ में कुशा कपिला को खुद के ऊपर किये गए मजाक नहीं पसंद आये थे और उसके बाद से ही वो समय रैना और आशीष सोलंकी से बात नहीं कर रही हैं और उनको सोशल मीडिया पर भी ब्लॉक कर चुकी हैं. कॉमेडियन समय ने आशीष सोलंकी के शो में कुशा को ‘गोल्ड-डिगर’ कहकर उनका मजाक उड़ाया और जोरावर अहलूवालिया से उनके तलाक पर कटाक्ष किया. अफवाहों के बीच तथ्यों को साझा करते हुए कुशा ने लिखा, ‘हां, हम दोस्त थे. समय आशीष सोलंकी द्वारा होस्ट किए गए एक रोस्ट शो में पैनलिस्ट थे. कोई स्क्रिप्ट शेयर नहीं की गई थी, कोई अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं किए गए थे और न ही पहले से कोई चुटकुले शेयर किए गए थे. मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मेरे साथ क्या होने वाला है. मेरे ऊपर किए गए चुटकुले बेहद खराब थे, और मैं अपने इस रुख पर कायम हूं कि उन्हें सेंसर किया जाना चाहिए था.’ उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वह ‘लेटेंट’ शो में कभी नहीं आएंगी.