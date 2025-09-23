तलाक, अफेयर, कंट्रोवर्सी…नहीं चल रहा किसी भी चीज से एक्ट्रेस का काम! तो क्या अब निकाला नया पैंतरा?
Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > तलाक, अफेयर, कंट्रोवर्सी…नहीं चल रहा किसी भी चीज से एक्ट्रेस का काम! तो क्या अब निकाला नया पैंतरा?

तलाक, अफेयर, कंट्रोवर्सी…नहीं चल रहा किसी भी चीज से एक्ट्रेस का काम! तो क्या अब निकाला नया पैंतरा?

Bollywood Actress Controversy: बॉलीवुड सेलेब्स की एक एक्ट्रेस हैं जिन्हें फिल्मी दुनिया का हिस्सा बने अभी कुछ ही साल हुए हैं और उनकी लाइफ में अब तक तलाक, अफेयर रूमर्स और कंट्रोवर्सी सबकुछ हो चुका है. वहीं, अब एक्ट्रेस के नए अफेयर के चर्चे शुरू हो गए हैं.

By: Prachi Tandon | Published: September 23, 2025 9:53:05 AM IST

तलाक, अफेयर, कंट्रोवर्सी…नहीं चल रहा किसी भी चीज से एक्ट्रेस का काम! तो क्या अब निकाला नया पैंतरा?

Kusha Kapila Dating Anubhav Singh Bassi: कंटेंट क्रिएटर से एक्ट्रेस बनीं कुशा कपिला लंबे समय से हेडलाइन्स का हिस्सा बनी हुई हैं. कभी वह अपनी फिटनेस जर्नी पर बात करती नजर आती हैं, तो कभी एक्स हस्बैंड और अफेयर की अफवाहों के लिए लाइमलाइट में छाई रहती हैं. हाल में भी एक्ट्रेस कम कंटेंट क्रिएटर अपनी किसी नई फिल्म या वेब सीरीज के लिए नहीं, बल्कि पर्सनल लाइफ के लिए सोशल मीडिया पर चर्चाओं में छा गई हैं. फिल्मी दुनिया का हिस्सा बनने और अर्जुन कपूर से नाम जुड़ने के बाद कुशा कपिला का नाम अब एक नामी कॉमेडियन और एक्टर से जुड़ रहा है. 

कुशा कपिला को फिर लाइमलाइट में लाई पर्सनल लाइफ!

दरअसल, कुशा कपिला ने हाल ही में अपने 36वें बर्थडे सेलिब्रेशन की फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर की थीं. इन फोटोज में कुशा कपिला के कंटेंट क्रिएटर फील्ड के दोस्तों कोमल पांडे, सिद्धार्थ बत्रा, आदित्य कुलश्रेष्ठ, अभिषेक उपमन्यू और सृष्टि दीक्षित के साथ-साथ नामी कॉमेडियन अनुभव सिंह बस्सी भी नजर आ रहे हैं.  

कुशा के बर्थडे सेलिब्रेशन में अनुभव सिंह बस्सी को देखने के बाद नेटीजन्स ने दोनों की डेटिंग की बातों पर चर्चा शुरू कर दी है. बता दें, कुशा और अनुभव का नाम पहली बार नहीं जुड़ा है. पिछले साल एक इवेंट के दौरान भी दोनों साथ नजर आए थे, तब से दोनों की डेटिंग की अफवाहें सामने आ रही हैं. हालांकि, न तो कुशा की तरफ से इन अफवाहों पर कोई स्टेटमेंट आई है और न ही बस्सी की तरफ से कुछ गया है.

कुशा कपिला और अनुभव सिंह बस्सी की फोटोज वायरल 

कुशा कपिला के बर्थडे फोटोज में एक ऐसी तस्वीर थी जिसमें अनुभव सिंह बस्सी सेल्फी ले रहे थे और एक्ट्रेस उनके पीछे छिपती नजर आ रही थीं. इस फोटो के वायरल होने के बाद लोगों को बातें करने का मौका मिल गया है. रेडिट पर एक यूजर ने फोटो पोस्ट करते हुए लिखा, क्या मैं ही अकेला हूं जिसे नहीं पता ये दोनों डेट कर रहे हैं? वहीं, इसपर दूसरे ने लिखा, यह दोनों डेट कर रहे हैं. कॉमेडियन आंचल अग्रवाल मेरी बड़ी बहन की दोस्त है और आंचल कुशा को जानती है. 

अनुभव सिंह बस्सी ने खास तरह किया कुशा को विश 

तलाक, अफेयर, कंट्रोवर्सी…नहीं चल रहा किसी भी चीज से एक्ट्रेस का काम! तो क्या अब निकाला नया पैंतरा?

बस्सी ने कुशा के बर्थडे पर इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट की थी. जहां बस्सी ने लिखा, बड्डी पार्टी ऐसी ही दो कि बंदे बिना बिलेटेड के विश ही न कर पाएं. वेरी-वेरी हैप्पी बर्थडे कुशाजी, इस साल इतनी तरक्की करो कि समंदर अंदर लेना पड़ जाए घर के. क्यूनियत मुबारक. 

बता दें, कुशा ने साल 2017 में जोरावर आहलूवालिया से शादी की थी. लेकिन, दोनों ने 2023 में तलाक ले लिया था.

Tags: Anubhav Singh Bassibollywood newsentertainment newskusha KapilaKusha Kapila Movies
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

नवरात्रि में व्रत के लिए घर पर बनाएं मखाना काजू...

September 23, 2025

क्यों घर में कछुआ रखना होता है बेहद शुभ, जाने...

September 23, 2025

तुलसी के पास ना रखेंगे चीज वरना आ जाएगी गरीबी

September 23, 2025

एसिडिटी की समस्या से मिलेगी राहत, बस रोजाना सोने से...

September 23, 2025

पापा के जमाने की सबसे Hot और Sexy अदाकाराएं, देखें...

September 23, 2025

मंदिर में इन चीजों का करें दान घर में आएगी...

September 22, 2025
तलाक, अफेयर, कंट्रोवर्सी…नहीं चल रहा किसी भी चीज से एक्ट्रेस का काम! तो क्या अब निकाला नया पैंतरा?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

तलाक, अफेयर, कंट्रोवर्सी…नहीं चल रहा किसी भी चीज से एक्ट्रेस का काम! तो क्या अब निकाला नया पैंतरा?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

तलाक, अफेयर, कंट्रोवर्सी…नहीं चल रहा किसी भी चीज से एक्ट्रेस का काम! तो क्या अब निकाला नया पैंतरा?
तलाक, अफेयर, कंट्रोवर्सी…नहीं चल रहा किसी भी चीज से एक्ट्रेस का काम! तो क्या अब निकाला नया पैंतरा?
तलाक, अफेयर, कंट्रोवर्सी…नहीं चल रहा किसी भी चीज से एक्ट्रेस का काम! तो क्या अब निकाला नया पैंतरा?
तलाक, अफेयर, कंट्रोवर्सी…नहीं चल रहा किसी भी चीज से एक्ट्रेस का काम! तो क्या अब निकाला नया पैंतरा?