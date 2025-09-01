Home > मनोरंजन > Kunickaa की लाइफ का वो चैप्टर जिसमें Kumar Sanu थे हीरो, ऐसे क्लोज हुआ जिसकी उम्मीद नहीं थी

Kunickaa की लाइफ का वो चैप्टर जिसमें Kumar Sanu थे हीरो, ऐसे क्लोज हुआ जिसकी उम्मीद नहीं थी

Kunickaa sadanand Affair: बिग बॉस 19 की कंटेस्टेंट कुनीका़ सदानंद ने अपने पुराने अफेयर का सच उजागर किया। उन्होंने बताया कि कुमार सानू की पत्नी ने गुस्से में उनकी कार हॉकी स्टिक से तोड़ दी थी। ऐसा क्यों हुआ आईए जानते हैं।

Published By: Shraddha Pandey
Published: September 1, 2025 18:16:43 IST

Kunickaa And Kumar Sanu
Kunickaa And Kumar Sanu

Kunickaa Sadanand Throwback Story: बॉलीवुड अभिनेत्री और अब ‘बिग बॉस 19′(Bigg Boss 19) की कंटेस्टेंट कुनीका़ सदानंद (Kunickaa Sadanand) हाल ही में अपने निजी जीवन से जुड़ी एक सनसनीखेज खुलासा लेकर आई हैं। उन्होंने बताया कि 1990 के दशक में उनका प्रेम संबंध तब पनपा था, जब संगीत के सितारे कुमार सानू (Singer Kumar Sanu), की शादी टूटने की कगार पर थी। वे उस समय अपनी पत्नी रीता से दूर रह रहे थे और कुनीका़ ने उन्हें इमोशनल और बहुत हद तक पति जैसा सहारा देने का दावा किया।     

एक इंटरव्यू में उन्होंने शेयर किया कि ऊटी में एक घटना के दौरान कुमार सानू नशे में होटल की खिड़की से कूदने की कोशिश कर रहे थे। जिसका कारण था उनके मानसिक अवसाद। उस समय कुनीका़ और गायक की बहन ने उन्हें संभालकर इस हादसे से बचाया। इस घटना ने दोनों के बीच गहरा बंधन स्थापित किया और बाद में सिंगर उनके पास ही रहने लगे।     

खून से भीगा सेट, घबराए लोग और जिद पर अड़े अमिताभ बच्चन- आखिर क्या हुआ था ‘खुद्दार’ की शूटिंग में?

जब पब्लिक हुआ कुनिका का रिश्ता

जब यह रिश्ता पब्लिक हुआ, तो कुमार सानू की पहली पत्नी रीता ने गुस्से में आकर कुनीका़ की कार को हॉकी स्टिक से तोड़ डाला। ऐसा वह आरोपित करती थीं कि कुनीका़ की वजह से फाइनेंशियल सपोर्ट में देरी हो रही थी। हालांकि, कुनीका़ ने यह सब सहानुभूति के साथ स्वीकारा, कहते हुए कि रीता केवल अपने बच्चों के लिए चिंता कर रही थीं।     

6 साल तक चली सीक्रेट डेटिंग

कुनीका़ ने माना कि वे लगभग 6 साल तक सीक्रेटली कुमार सानू के करीब रहीं और इस रिश्ते का चैप्टर अब क्लोज कर चुकी हैं। अब वे सिंगल हैं, जीवन को पूरी शांति से जी रही हैं और उस पुरानी कहानी को बहुत पीछे छोड़ चुकी हैं।

अलादीन के इस हैंडसम हंक ने रचाई शादी, इस खूबसूरत हसीना से एक नहीं बल्कि दो धर्मों की निभाई रस्में

Tags: bigg boss 19bollywood newsKunickaa Sadanandlove affair
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कद्दू के बीज खाने का सही तरीका क्या है? जानिए...

September 2, 2025

नारियल तेल के 5 बड़े फायदे

September 2, 2025

गुड़हल का पानी पीने से क्या होता है?

September 2, 2025

इस मूलांक के बच्चे बनते हैं बड़े अधिकारी, कमाते हैं...

September 2, 2025

असली और नकली शहद की पहचान करने के 4 आसान...

September 2, 2025

Protein की कमी को झट से दूर करेंगे ये 5...

September 2, 2025
Kunickaa की लाइफ का वो चैप्टर जिसमें Kumar Sanu थे हीरो, ऐसे क्लोज हुआ जिसकी उम्मीद नहीं थी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Kunickaa की लाइफ का वो चैप्टर जिसमें Kumar Sanu थे हीरो, ऐसे क्लोज हुआ जिसकी उम्मीद नहीं थी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Kunickaa की लाइफ का वो चैप्टर जिसमें Kumar Sanu थे हीरो, ऐसे क्लोज हुआ जिसकी उम्मीद नहीं थी
Kunickaa की लाइफ का वो चैप्टर जिसमें Kumar Sanu थे हीरो, ऐसे क्लोज हुआ जिसकी उम्मीद नहीं थी
Kunickaa की लाइफ का वो चैप्टर जिसमें Kumar Sanu थे हीरो, ऐसे क्लोज हुआ जिसकी उम्मीद नहीं थी
Kunickaa की लाइफ का वो चैप्टर जिसमें Kumar Sanu थे हीरो, ऐसे क्लोज हुआ जिसकी उम्मीद नहीं थी
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?