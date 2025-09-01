Kunickaa की लाइफ का वो चैप्टर जिसमें Kumar Sanu थे हीरो, ऐसे क्लोज हुआ जिसकी उम्मीद नहीं थी

Kunickaa Sadanand Throwback Story: बॉलीवुड अभिनेत्री और अब ‘बिग बॉस 19′(Bigg Boss 19) की कंटेस्टेंट कुनीका़ सदानंद (Kunickaa Sadanand) हाल ही में अपने निजी जीवन से जुड़ी एक सनसनीखेज खुलासा लेकर आई हैं। उन्होंने बताया कि 1990 के दशक में उनका प्रेम संबंध तब पनपा था, जब संगीत के सितारे कुमार सानू (Singer Kumar Sanu), की शादी टूटने की कगार पर थी। वे उस समय अपनी पत्नी रीता से दूर रह रहे थे और कुनीका़ ने उन्हें इमोशनल और बहुत हद तक पति जैसा सहारा देने का दावा किया।

एक इंटरव्यू में उन्होंने शेयर किया कि ऊटी में एक घटना के दौरान कुमार सानू नशे में होटल की खिड़की से कूदने की कोशिश कर रहे थे। जिसका कारण था उनके मानसिक अवसाद। उस समय कुनीका़ और गायक की बहन ने उन्हें संभालकर इस हादसे से बचाया। इस घटना ने दोनों के बीच गहरा बंधन स्थापित किया और बाद में सिंगर उनके पास ही रहने लगे।

जब पब्लिक हुआ कुनिका का रिश्ता

जब यह रिश्ता पब्लिक हुआ, तो कुमार सानू की पहली पत्नी रीता ने गुस्से में आकर कुनीका़ की कार को हॉकी स्टिक से तोड़ डाला। ऐसा वह आरोपित करती थीं कि कुनीका़ की वजह से फाइनेंशियल सपोर्ट में देरी हो रही थी। हालांकि, कुनीका़ ने यह सब सहानुभूति के साथ स्वीकारा, कहते हुए कि रीता केवल अपने बच्चों के लिए चिंता कर रही थीं।

6 साल तक चली सीक्रेट डेटिंग

कुनीका़ ने माना कि वे लगभग 6 साल तक सीक्रेटली कुमार सानू के करीब रहीं और इस रिश्ते का चैप्टर अब क्लोज कर चुकी हैं। अब वे सिंगल हैं, जीवन को पूरी शांति से जी रही हैं और उस पुरानी कहानी को बहुत पीछे छोड़ चुकी हैं।

