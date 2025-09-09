Home > मनोरंजन > टीवी > शादीशुदा Kumar Sanu संग लिव इन पर बोलीं कुनिका, कहा-नहीं टिका मगर ये वन नाइट स्टेंड…

Kunickaa Sadanand: बिग बॉस 19 में अपनी लाइफ पर खुलकर बात कर रहीं कुनिका सदानंद का एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कुनिका वन नाइट स्टैंड पर बात करती दिखाई दे रही हैं।

Published By: Prachi Tandon
Published: September 9, 2025 11:22:00 IST

90 के दशक की पॉपुलर एक्ट्रेस कुनिका सदानंद इन दिनों सलमान खान होस्टेड रिएलिटी शो बिग बॉस में हैं और खूब सुर्खियों का हिस्सा बनी हुई हैं। कुनिका शो में अपने मुद्दों पर स्टैंड लेती हैं, जिसकी वजह से उनकी कई लोगों से तू-तू-मैं-मैं भी हो जाती है। 

बिग बॉस में अभी तक सलमान खान उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं। वीकेंड के वार पर भी सलमान ने कुनिका को स्पोर्ट किया और इतना ही नहीं, उनके बेटे ने आकर अपनी मां के स्ट्रगल के बारे में भी बताया। इन्हीं सब के बीच कुनिका का पुराना इंटरव्यू वायरल हो रहा है, जिसमें वह कुमार सानू संग रिश्ते पर बात करती दिखाई दे रही हैं। 

वन नाइट स्टैंड पर कुनिका ने कही ये बात 

कुनिका सदानंद का यह पुराना इंटरव्यू है और इसमें वह आजकल के रिलेशनशिप्स से लेकर कुमार सानू संग अपने रिश्ते पर बात करती दिखाई दे रही हैं। हालांकि, वीडियो में कुनिका ने कहीं भी कुमार सानू का नाम लेती नहीं दिख रही हैं। कुनिका कहती हैं, मैंने कभी कोई रिश्ता वन नाइट स्टैंड या फ्लिंग की तरह नहीं देखा है। मेरे जितने भी रिश्ते रहे हैं मैं उनमें अपना फ्यूचर देखती और ड्रीम करती हूं। मुझे यह वन नाइट स्टैंड, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स और सिचुएशनशिप नहीं समझ आता है। क्योंकि, आप इसमें खुद को झोक रहे हैं। मैं अपनी बॉडी, अपने मन और दिल को रिस्पेस्ट करती हूं कि उसका इस तरह मिसयूज नहीं कर सकती हूं। 

कैसा था कुमार सानू के साथ रिश्ता? 

वीडियो में कुनिका आगे कहती दिखती हैं, दुखद है नहीं चला, लेकिन जितने दिन भी चला वह अच्छी यादें देकर गया। मैं उन यादों के सहारे जी सकती हूं। शादी के बाद उन्हें लगा होगा यह लड़की दोबारा चाहिए। हो सकता है उन्होंने आखिरी बार मौका दिया हो लेकिन, एकसाल बाद उन्होंने शादी कर ली थी। 

कुनिका सदानंद की फिल्में

सीनियर एक्ट्रेस कुनिका सदानंद के वर्कफ्रंट की बात करें तो वह कई फिल्मों में नजर आ चुकी हैं। इन फिल्मों में हम साथ-साथ हैं, गुमराह, भोरी, बंद दरवाजा, हॉट मनी, प्यार किया तो डरना क्या, बेटा, खून का सिंदूर शामिल हैं। अब एक्ट्रेस लंबे समय से सिल्वर स्क्रीन से दूर हैं और वकालत कर रही हैं। 

