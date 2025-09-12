Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > बॉलीवुड में रेप नहीं होता, औरतें खुद…ये क्या बोल गईं Kunickaa Sadanand, बयान से मचा हड़कंप

बॉलीवुड में रेप नहीं होता, औरतें खुद…ये क्या बोल गईं Kunickaa Sadanand, बयान से मचा हड़कंप

बिग बॉस 19 में सभी कंटेस्टेंट की मां बनकर घूम रहीं कुनिका सदानंद का एक पुराना इंटरव्यू सामने आया है, जिसने हड़कंप मचा दिया है. इंटरव्यू में कुनिका ने कहा है कि बॉलीवुड में रेप नहीं होता, लड़की की तरफ से भी इशारा होता है.

Published By: Prachi Tandon
Published: September 12, 2025 11:09:24 IST



Kunickaa Sadanand Controversy: 90 के दशक की फेमस बॉलीवुड एक्ट्रेस कुनिका सदानंद इन दिनों बिग बॉस 19 से सुर्खियां बटोर रही हैं. बिग बॉस के घर में कुनिका अपना पूरा-पूरा रौब दिखा रही हैं और सभी कंटेस्टेंट्स को मां की तरह समझा-सिखा रही हैं. हालांकि, उनके लगातार झगड़े भी हो रहे हैं. इन्हीं सब के बीच कुनिका सदानंद का बाहर एक ऐसा वीडियो वायरल हो गया है जिसे देख बवाल मच गया है. वीडियो में कुनिका ने ऐसा बयान दिया है जिसके बाद हर कोई एक्ट्रेस को लेकर तरह-तरह के रिएक्शन्स दे रहा है.

कुनिका सदानंद के बयान ने मचाया हड़कंप

बिग बॉस 19 में अपने बेबाक बयानों की वजह से कुनिका को अब तक खूब तारीफें मिल रही थीं. लेकिन, अब मामला पलटता नजर आ रहा है. दरअसल, कुनिका ने कुछ समय पहले सिद्धार्थ कनन को एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें उनका कहना था कि बॉलीवुड में रेप जैसी घटनाएं नहीं होतीं. इसी के साथ एक्ट्रेस ने महिलाओं को भी जिम्मेदार बताया था.

कुनिका का कहना था, ‘हमारी इंडस्ट्री में मैं मानती हूं रेप नहीं होता. कहीं ना कहीं लड़की की तरफ से भी एक इशारा होता है.’ कुनिका ने उदाहरण देते हुए आगे कहा था, ‘अब जैसे मैं आपके पास कामके लिए आई और कहा, हाय सर मुझे आपके साथ काम करना है कोई अच्छा रोल होगा तो. यह हो गया एक?’ 

इंटरव्यू में कुनिका इसी बात को दोबारा सिडक्शन के टोन में दोहराती हैं. इसके आगे इंटरव्यू के होस्ट कहते हैं कि उन्होंने देखा है कि एक्ट्रेस डायरेक्टर के कोलर ठीक करती हैं. इसपर कुनिका आगे कहती हैं कि वह ‘डायरेक्टर के परफ्यूम की तारीफ कर दें, तो वह आगे से पास आने और स्मेल करने के लिए कहेगा.’ एक्ट्रेस बात जारी करते हुए कहती हैं, ‘आप ऐसी-ऐसी लाइन बोलेंगे तो…मैंने कभी नहीं सुना जो एकदम क्लियर या स्ट्रेटफॉरवर्ड होते हैं उनका रेप होते हुए. मैं हमेशा से क्लियर और स्ट्रेटफॉरवर्ड रही हूं. बॉस, मुझे किसी भी कीमत पर हीरोइन नहीं बनना है.’ 

कुनिका सदानंद के इंटरव्यू पर कुमार सानू के बेटे का रिएक्शन 



कुनिका सदानंद का यह पुराना इंटरव्यू जमकर वायरल हो रहा है. साथ ही लोग इसपर तरह-तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. वहीं, कुछ एक्ट्रेस को ट्रोल भी कर रहे हैं. इसी वीडियो क्लिप के कमेंट सेक्शन में कुमार सानू के बेटे ने भी जवाब दिया है. जान कुमार सानू ने लिखा, ‘इन्होंने पूरी जिंदगी ऐसा किया है. शादीशुदा मर्दों के साथ और जो कोई हाथ लग जाए. मुंह खोलना नहीं है ज्यादा, बहुत धोतियां खुल जाएंगी फिर.’



