चारों तरफ से फंसे कुणाल कामरा, टी-सीरीज ने भेजा नोटिस, कॉमेडियन बोले: कठपुतली बनना बंद

मुंबई: स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा इन दिनों महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर की गई टिप्पणी को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। वहीं अब उनके लिए एक और मुश्किल खड़ी हो गई है। बता दें, म्यूजिक कंपनी टी-सीरीज ने उन्हें कॉपीराइट का नोटिस भेजा है। टी-सीरीज ने नोटिस में आरोप लगाया है कि उन्होंने अपने शो में फिल्म ‘दिल तो पागल है’ के गाने ‘भोली सी सूरत, आंखों में मस्ती’ का इस्तेमाल किया है। इसके बाद कुणाल कामरा ने टी-सीरीज को नोटिस का करारा जवाब दिया है।

इस नोटिस के बाद कुणाल कामरा ने सोशल मीडिया पर नाराजगी जताई। उन्होंने एक्स पर नोटिस का स्क्रीनशॉट साझा करते हुए लिखा, “टी-सीरीज कठपुतली बनना बंद करे। पैरोडी और व्यंग्य कानूनी रूप से उचित उपयोग के अंतर्गत आते हैं। मैंने न तो गाने के बोल लिए हैं और न ही मूल धुन का इस्तेमाल किया है। अगर यह वीडियो हटाया गया तो हर कवर सॉन्ग और डांस वीडियो को भी हटाना पड़ेगा। क्रिएटर्स को इस पर ध्यान देना चाहिए। यह कहने के बाद कि भारत में हर एकाधिकार माफिया से कम नहीं है, इसलिए कृपया इसे हटाए जाने से पहले इस वीडियो को देखें और डाउनलोड करें।” इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि वह तमिलनाडु में रहते हैं, जिससे यह भी साफ हो जाता है कि वह इस मामले को लेकर पीछे हटने वाले नहीं हैं।

Hello @TSeries, stop being a stooge.

Parody & Satire comes under fair use Legally.

I haven’t used the lyrics or the original instrumental of the song.

If you take this video down every cover song/dance video can be taken down.

Creators please take a note of it.

Having said… pic.twitter.com/Q8HXl1UhMy

— Kunal Kamra (@kunalkamra88) March 26, 2025