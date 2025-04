Kunal Kamra: कॉमेडी शो पर मचे बवाल के बीच कुणाल कामरा ने मांगी माफी, कहा- ‘मुझे बहुत बुरा लग रहा है’

Kunal Kamra: स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में छाए हुए हैं. उनके हालिया कॉमेडी शो ‘नया भारत’ ने महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मचा दी है. शो में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर तंज कसने और उन्हें ‘गद्दार’ कहने के बाद शुरू हुए विवाद ने कामरा को चर्चा का केंद्र बना दिया. शिंदे गुट की शिवसेना ने इसका कड़ा विरोध किया. जिसके बाद उनके खिलाफ कई शिकायतें दर्ज की गईं. इस बवाल के बीच अब कुणाल कामरा ने अपने एक फैन से माफी मांगी है जिसे उनके शो में शामिल होने की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ा.

कुणाल कामरा का ‘नया भारत’ शो मुंबई के खार स्थित एक होटल के स्टूडियो में आयोजित हुआ था. इस शो में उन्होंने एक गीत की पैरोडी के जरिए शिवसेना में विभाजन और एकनाथ शिंदे की भूमिका पर व्यंग्य किया. उनके इस कटाक्ष ने न केवल राजनीतिक हलकों में हंगामा मचाया बल्कि शिवसेना कार्यकर्ताओं ने स्टूडियो में तोड़फोड़ तक कर डाली. इसके बाद कामरा के खिलाफ पुलिस में शिकायतें दर्ज हुईं और उन्हें तीन समन जारी किए गए. हालांकि कामरा ने अपनी टिप्पणियों के लिए माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया है.

विवाद ने एक नया मोड़ तब लिया. जब पुलिस ने शो में मौजूद दर्शकों को भी जांच के दायरे में शामिल किया. नवी मुंबई के एक बैंक कर्मचारी जो कामरा के शो में शामिल हुए थे. उनको गवाह के तौर पर तलब किया गया. पुलिस के नोटिस के बाद उन्हें अपनी छुट्टियां बीच में छोड़कर मुंबई लौटना पड़ा. इस घटना से आहत कामरा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक भावुक पोस्ट साझा की. उन्होंने लिखा ‘मेरे शो में शामिल होने से आपको हुई असुविधा के लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है. कृपया मुझे ईमेल करें, ताकि मैं भारत में आपकी पसंद की जगह पर आपकी वेकेशन का इंतजाम कर सकूं.’

I am deeply sorry for the inconvenience that attending my show has caused to you. Please email me so that I can schedule your next vacation anywhere you’d like in India –https://t.co/rASktiolKE

— Kunal Kamra (@kunalkamra88) April 2, 2025