Sanchita Ugale: बिना गॉडफादर इंडस्ट्री में कमाया नाम, फिर क्यों लगाई फांसी? अब दादा ने पोती की मौत पर बोली ऐसी बात

Sanchita Ugale: टीवी इंडस्ट्री की जानी-मानी युवा एक्ट्रेस संचिता उगले के निधन की खबर ने मनोरंजन जगत को झकझोर दिया है. ‘कुमकुम भाग्य’ जैसे फेमस शो का हिस्सा रह चुकीं संचिता रविवार, 14 जून को महाराष्ट्र के पालघर जिले के नालासोपारा स्थित अपने घर में मृत पाई गईं. पुलिस को शुरुआती जांच में आत्महत्या की आशंका है. कम उम्र में मिली इस दर्दनाक विदाई के बाद उनके परिवार, दोस्तों और फैंस के बीच शोक का माहौल है.

दादा ने भावुक होकर याद की पोती की मेहनत

संचिता के दादाजी गोपीनाथ मीडिया से बातचीत के दौरान अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाए. उन्होंने बताया कि संचिता ने बिना किसी फिल्मी या टीवी बैकग्राउंड के अपने दम पर इंडस्ट्री में जगह बनाई थी. उन्होंने कहा कि उनकी पोती बेहद प्रतिभाशाली थी और उसने अपनी मेहनत व लगन से सफलता हासिल की थी. दादाजी के मुताबिक, संचिता के पीछे कोई गॉडफादर नहीं था, फिर भी उसने अपनी पहचान बनाई.

गोपीनाथ ने बताया कि संचिता के व्यवहार और काम को लेकर कभी कोई शिकायत नहीं मिली. उन्होंने कहा कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर उस समय एक्ट्रेस के मन में क्या चल रहा था. उनके मुताबिक, संचिता का किसी से कोई विवाद नहीं था और न ही ऐसा कोई कारण नजर आता है जिससे ये कदम उठाने की वजह समझी जा सके. उन्होंने कहा कि उनकी पोती ने अपने टैलेंट के दम पर पूरे अहमदनगर जिले और अपने तालुका में नाम कमाया था.

‘साजन घर’ के पूजा किरदार से मिली घर-घर पहचान

दादाजी ने बताया कि टीवी शो साजन घर में निभाए गए पूजा के किरदार ने संचिता को खास पहचान दिलाई थी. इस किरदार की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई थी कि कई लोग उन्हें उनके असली नाम की जगह ‘पूजा’ के नाम से जानते थे. उन्होंने बताया कि अहमदनगर जिले में उनकी पहचान इतनी मजबूत हो गई थी कि लोग उन्हें संचिता नहीं बल्कि पूजा कहकर बुलाते थे.

संचिता की मौत के बाद कुछ जगहों पर ये चर्चा थी कि शायद काम की कमी की वजह से उन्होंने ऐसा कदम उठाया हो. हालांकि, उनके दादाजी ने इन बातों को गलत बताया. उन्होंने कहा कि संचिता के पास काम था और ऐसा कोई कारण नहीं था कि वो करियर को लेकर परेशान हों. उन्होंने ये भी कहा कि उनकी पोती के मन में क्या चल रहा था, ये अब भी परिवार के लिए एक बड़ा सवाल बना हुआ है. वहीं, संचिता के पिता ने पुलिस को बताया है कि उन्हें इस मामले में किसी तरह की साजिश या गड़बड़ी का शक नहीं है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, घटना के समय संचिता घर पर अकेली थीं.