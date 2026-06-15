Sanchita Ugale: ‘कुमकुम भाग्य’ की चर्चित अभिनेत्री संचिता उगले का निधन, फांसी लगाकर दी जान

मनोरंजन जगत से बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई. ‘कुमकुम भाग्य’ फेम अभिनेत्री संचिता उगले ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली है. अभिनेत्री ने खुद अपनी जान ले ली है और उनके इस चौंकाने वाले फैसले के पीछे का कारण अज्ञात है. उनकी मृत्यु से टीवी की दुनिया में शोक की लहर छा गई है.

नालासोपारा स्थित घर पर मृत पाई गईं

टेलीविजन एक्ट्रेस संचिता उगले ने मुंबई के बाहरी इलाके नालासोपारा स्थित अपने घर में कथित तौर पर आत्महत्या कर ली. यह घटना अचोले पुलिस स्टेशन क्षेत्र की है. पुलिस के मुताबिक, घटना रविवार शाम करीब 6:30 बजे से 7:30 बजे के बीच हुई मानी जा रही है. शुरुआती जांच में पता चला है कि संचिता अपने माता-पिता और बहन के साथ नालासोपारा में रहती थीं. घटना के समय वह घर पर अकेली थीं, जबकि परिवार के अन्य सदस्य बाहर गए हुए थे.

पुलिस ने क्या बताया?

पुलिस के अनुसार, संचिता ने कथित तौर पर घर के अंदर साड़ी के सहारे फांसी लगाकर जान दी. परिवार के सदस्य जब घर लौटे तो उन्होंने उन्हें इस हालत में देखा और तुरंत पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है ताकि मौत के सही कारणों का पता लगाया जा सके.

पुलिस ने इस मामले में एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट (ADR) दर्ज कर ली है और सभी संभावित पहलुओं से जांच कर रही है. जांच अधिकारियों के अनुसार, संचिता के हालिया निजी और पेशेवर जीवन की भी पड़ताल की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि वह किसी प्रकार के तनाव या दबाव में थीं या नहीं. पुलिस परिवार के सदस्यों और करीबी लोगों के बयान भी दर्ज कर रही है.

कोई सुसाइड नोट नहीं मिला

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, घटनास्थल से फिलहाल कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है. जांचकर्ताओं को ऐसा कोई लिखित संदेश या दस्तावेज नहीं मिला है जिससे आत्महत्या के पीछे की वजह का पता चल सके. फिलहाल पुलिस मामले के हर पहलू की जांच कर रही है और उन परिस्थितियों को समझने का प्रयास कर रही है जिनके कारण यह घटना हुई. मामले में आगे की जांच जारी है.

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