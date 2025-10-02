बहन संग सोते थे, प्रेग्नेंसी में टॉर्चर करते थे- Ex Wife की बातों से तिलमिलाए कुमार सानू, उठाया ऐसा कदम

Kumar Sanu Controversy: पॉपुलर बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर कुमार सानू (Kumar Sanu) ने पूर्व पत्नी रीता भट्टाचार्य (Rita Bhattacharya) के खिलाफ लीगल एक्शन लिया है. रीता ने पिछले दिनों कुछ इंटरव्यूज में कुमार सानू के खिलाफ कई बातें कही थीं. रीता ने आरोप लगाए थे कि कुमार सानू ने उन्हें अपने तीसरे बच्चे के पैदा होने के दौरान काफी परेशान दिया था. उन्हें खाना तक नहीं देते थे और उन्हें रोजमर्रा की जरूरत की चीज़ें भी मुहैया नहीं करवाते थे जिससे वो डिप्रेशन में चली गई थीं.

कुमार सानू की वकील ने जारी किया स्टेटमेंट

कुमार सानू की वकील सना रईस खान ने रीता को नोटिस भेजते हुए अपने स्टेटमेंट में कहा, 40 साल से कुमार सानू ने अपनी आत्मा को संगीत में डुबो दिया है. उन्होंने अपनी आवाज़ की बदौलत करोड़ों दिलों पर राज किया है और पूरी दुनिया में प्यार और सम्मान कमाया है. दिल दुखाने वाली बातें कुछ समय के लिए तो शोर पैदा करेंगी लेकिन ये एक आर्टिस्ट की विरासत को खत्म नहीं कर पाएंगी जिसने अपनी पूरी जिंदगी म्यूजिक को दे दी और कई पीढ़ियों के लिए संगीत को यादगार बना दिया.



सना ने अपने स्टेटमेंट में आगे कहा,हम पूरी कोशिश करेंगे कि कुमार सानू की छवि को धूमिल करने की कोशिशों को क़ानूनी तौर पर रोक सकें ताकि उनकी गरिमा, विरासत और परिवार का सम्मान बना रहे. कोई भी व्यक्ति या मीडिया प्लेटफॉर्म को ये हक नहीं है कि वो सेंसेशन के लिए कुमार सानू की गरिमा पर दाग लगाए.

क्या कहा था रीता ने?

रीता ने एक इंटरव्यू में पिछले दिनों कुमार सानू पर कई आरोप लगाए थे. उन्होंने यहां तक कहा था कि कुमार सानू अपनी बहन के साथ सोते थे. रीता ने उनकी भतीजी के कैरेक्टर पर भी सवाल उठाए थे. रीता ने ये भी कहा था कि कुमार सानू अपने बच्चों के लिए खाना और दवाइयों तक का खर्चा नहीं उठाते थे. रीता ने ये भी कहा था कि प्रेग्नेंसी के दौरान उन्हें अकेला छोड़कर कुमार सानू अपनी गर्लफ्रेंड के पास चले गए थे. बता दें कि रीता और कुमार सानू की शादी 1980 में हुई थी. दोनों के तीन बच्चे हुए जिनमें से एक जान कुमार सानू बिग बॉस में बतौर कंटेस्टेंट हिस्सा ले चुके हैं. कुमार सानू ने रीता को तलाक देकर दूसरी शादी कर ली थी और उनकी दो बेटियां हैं.