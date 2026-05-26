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कुमार सानू नहीं, कुछ और है असली नाम! जानिए कैसे मिला ये मशहूर टाइटल, दिलचस्प है कहानी

Kumar Sanu Real Name Story: क्या आपको बॉलीवुड इंडस्ट्री के मशहूर सिंगर कुमार सानू का असली नाम पता है? गायक ने अपने स्टेज नाम के पीछे की कहानी सुनाई थी. चलिए जानते हैं कैसे पड़ा उनका ये नाम.

By: Kamesh Dwivedi | Last Updated: May 26, 2026 5:41:49 PM IST

कुमार सानू के नाम के पीछे का इतिहास
कुमार सानू के नाम के पीछे का इतिहास


Kumar Sanu Real Name Story: गायक कुमार सानू को 90 के दशक का ‘मेलोडी किंग’ कहा जाता है. उन्होंने हिंदी सिनेमा को कई हिट गाने दिए, जैसे ‘नज़र के सामने’, ‘बस एक सनम चाहिए’, ‘चुरा के दिल मेरा’ आदि. गायक ने अपने स्टेज नाम के पीछे की कहानी सुनाई और बताया कि उन्हें अपना नाम केदारनाथ भट्टाचार्य से बदलकर कुमार सानू रखने के लिए क्यों कहा गया था.  

किसने और क्यों रखा कुमार सानू?

सिंगर कुमार सानू ने कपिल शर्मा के शो में बताया था कि संगीत निर्देशक कल्याणजी-आनंदजी ने उनका नाम केदारनाथ भट्टाचार्य से बदलकर कुमार सानू रखा था. इसके पीछे की वजह बताते हुए उन्होंने कहा, ‘मैं जब बोलता हूं, तो बंगाली लहजा बहुत होता है. जब गाता हूं तो उर्दू अच्छी रहती है. हमको कल्याण जी भाई ने बोला कि देखो तुम्हारा माइनस पॉइंट है कि तुम जब बात करते हो तब बंगाली झलकता है. लेकिन जब तुम गाते हो तो क्लियर उर्दू निकलता है, मतलब कोई विश्वास नहीं करेगा कि तुम बंगाली हो. इसका मतलब मैं तुम्हारा नाम सानू होगा, क्योंकि भट्टाचार्य नहीं चलेगा.’
 

होटलों में गाते थे कुमार सानू

कुमार सानू ने बीबीसी को दिए इंटरव्यू में अपने शुरुआती संघर्षों के बारे में बताया था. उन्होंने कहा, ‘मैं होटलों में गाता था और उससे कमाए पैसों से कैसेट बनाता था. फिर, काम पाने की उम्मीद में मैं अपनी बनाई हुई कैसेटें कलकत्ता के संगीत निर्देशकों के पास ले जाता था.’ उन्होंने आगे कहा कि कोलकाता के ज़्यादातर संगीत निर्देशक उन्हें काम देने से मना कर देते थे , क्योंकि उन्हें उनका गायन शैली दिग्गज गायक किशोर कुमार से मिलती-जुलती लगती थी. सिंगर ने अभी तक करीब 26000 गाने गा लिए हैं. 

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Tags: kumar sanu
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