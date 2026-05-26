कुमार सानू नहीं, कुछ और है असली नाम! जानिए कैसे मिला ये मशहूर टाइटल, दिलचस्प है कहानी

Kumar Sanu Real Name Story: गायक कुमार सानू को 90 के दशक का ‘मेलोडी किंग’ कहा जाता है. उन्होंने हिंदी सिनेमा को कई हिट गाने दिए, जैसे ‘नज़र के सामने’, ‘बस एक सनम चाहिए’, ‘चुरा के दिल मेरा’ आदि. गायक ने अपने स्टेज नाम के पीछे की कहानी सुनाई और बताया कि उन्हें अपना नाम केदारनाथ भट्टाचार्य से बदलकर कुमार सानू रखने के लिए क्यों कहा गया था.

किसने और क्यों रखा कुमार सानू?

सिंगर कुमार सानू ने कपिल शर्मा के शो में बताया था कि संगीत निर्देशक कल्याणजी-आनंदजी ने उनका नाम केदारनाथ भट्टाचार्य से बदलकर कुमार सानू रखा था. इसके पीछे की वजह बताते हुए उन्होंने कहा, ‘मैं जब बोलता हूं, तो बंगाली लहजा बहुत होता है. जब गाता हूं तो उर्दू अच्छी रहती है. हमको कल्याण जी भाई ने बोला कि देखो तुम्हारा माइनस पॉइंट है कि तुम जब बात करते हो तब बंगाली झलकता है. लेकिन जब तुम गाते हो तो क्लियर उर्दू निकलता है, मतलब कोई विश्वास नहीं करेगा कि तुम बंगाली हो. इसका मतलब मैं तुम्हारा नाम सानू होगा, क्योंकि भट्टाचार्य नहीं चलेगा.’

होटलों में गाते थे कुमार सानू