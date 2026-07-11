Home > मनोरंजन > हर प्रेमी की प्लेलिस्ट में है कुमार सानू का ये गाना! अमेरिकी लोकगीत से है खास कनेक्शन, प्रेमानंद महाराज भी हुए मुरीद

हर प्रेमी की प्लेलिस्ट में है कुमार सानू का ये गाना! अमेरिकी लोकगीत से है खास कनेक्शन, प्रेमानंद महाराज भी हुए मुरीद

कुमार सानू के गानों को काफी पसंद किया जाता है. उनके कुछ गाने सदाबहार गानों की लिस्ट में शामिल हैं. इसी तरह उनका एक गाना काफी मशहूर है, जिसे कुछ समय पहले कुमार सानू ने वृंदावन में प्रेमानंद महाराज के सामने गाया था.

By: Deepika Pandey | Published: July 11, 2026 4:55:57 PM IST



Kumar Sanu Evergreen Song: वृंदावन स्थित प्रेमानंद महाराज के आश्रम में हर दिन हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं. यहां आम भक्तों के साथ-साथ फिल्म, खेल और अन्य क्षेत्रों की कई जानी-मानी हस्तियां भी उनका आशीर्वाद लेने आती रही हैं. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पुराना वीडियो फिर से वायरल हो रहा है, जिसमें मशहूर पार्श्व गायक कुमार सानू प्रेमानंद महाराज के सामने अपना सदाबहार सुपरहिट गीत गाते नजर आ रहे हैं. वीडियो ने एक बार फिर संगीत प्रेमियों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है.

प्रेमानंद महाराज के सामने गाया सदाबहार गाना

वीडियो में आश्रम का एक शिष्य कुमार सानू का परिचय कराते हुए बताता है कि उन्होंने अपने करियर में 27 हजार से ज्यादा गाने रिकॉर्ड किए हैं. इसके बाद कुमार सानू बड़ी सादगी और विनम्रता के साथ फिल्म ‘जुर्म’ का मशहूर गीत ‘जब कोई बात बिगड़ जाए’ सुनाते हैं. उनकी मधुर आवाज सुनकर वहां मौजूद सभी लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं. गाना पूरा होने के बाद कुमार सानू हाथ जोड़कर प्रेमानंद महाराज से आशीर्वाद लेते हैं. वह कहते हैं कि उनकी यही कामना है कि आगे भी वह पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ अपने काम को करते रहें. प्रेमानंद महाराज भी पूरे समय शांत भाव से उनका गीत सुनते नजर आते हैं। यही भावुक पल अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

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35 साल बाद भी है पॉपुलर

फिल्म ‘जुर्म’ का यह गाना साल 1990 में रिलीज हुआ था और आज भी हिंदी सिनेमा के सबसे लोकप्रिय रोमांटिक गीतों में गिना जाता है. संगीत प्रेमियों के बीच यह धारणा भी काफी चर्चित है कि इसकी धुन अमेरिकी लोकगीत ‘500 Miles’ से प्रेरित थी. हालांकि भारतीय संगीत, बोल और प्रस्तुति ने इसे पूरी तरह अलग पहचान दी और यह अपने आप में एक क्लासिक गीत बन गया. इस गीत को कुमार सानू और साधना सरगम ने अपनी आवाज दी थी. इसके बोल प्रसिद्ध गीतकार इंदीवर ने लिखे, जबकि संगीत राजेश रोशन ने तैयार किया. इन सभी की शानदार जुगलबंदी ने इस गाने को सदाबहार बना दिया.

आज भी नई और पुरानी पीढ़ी की पसंद

महेश भट्ट के निर्देशन में बनी फिल्म ‘जुर्म’ में यह गीत विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री पर फिल्माया गया था. दोनों कलाकारों की ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री और गाने की इमोशनल प्रेजेंस ने लोगों को हैरान कर दिया था. रिलीज के 35 साल बाद भी ‘जब कोई बात बिगड़ जाए’ प्यार, भरोसे और रिश्तों की खूबसूरती का प्रतीक माना जाता है.

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