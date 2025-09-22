एक्स वाइफ ने खोला कुमार सानू का कच्चा चिट्ठा, बोली-प्रेग्नेंसी में खूब टॉर्चर किया, घर में कैद करके…

Kumar Sanu Divorce: 90 के दशक के पॉपुलर सिंगर कुमार सानू (Kumar Sanu) की पर्सनल लाइफ हमेशा सुर्ख़ियों में बनी रहती हैं. फिर चाहे उनका एक्स वाइफ रीता (Rita Bhattacharya) से तलाक हो या फिर एक्ट्रेस कुनिका सदानंद से लिव इन रिलेशनशिप हो. अब कुमार सानू एक बार सुर्ख़ियों में हैं. वजह है उनकी एक्स वाइफ रीता जिन्होंने एक इंटरव्यू में कुमार सानू पर आरोप लगाए हैं कि वो उन्हें प्रेग्नेंसी में उन्हें कितना टॉर्चर करते थे. रीता ने कुमार सानू के अफेयर और करियर के शुरुआती दिनों का काला चिट्ठा भी खोला है.

आशिकी की सक्सेस के बाद बदला व्यवहार

एक इंटरव्यू में रीता ने कहा, वो अच्छे सिंगर हैं लेकिन एक इंसान के तौर पर उनकी जितनी कम बात करें, उतना ही अच्छा है. वो कभी भी करियर को लेकर गंभीर नहीं थे, ये मेरा सपना था कि वो सिंगर बनें. मैंने उन्हें प्रेरित किया और कुमार सानू को कुमार सानू बनने में मदद की.जब हम मुंबई आए तो हमारे पास कुछ नहीं था. जमीन पर सोते थे और हमारे पास पंखा तक नहीं था. फिल्म आशिकी के बाद कुमार सानू अच्छा पैसा कमाने लगे और यहीं से उनका व्यवहार बदलने लगा. वो बदतमीजी करने लगे और ऐसे वो पहले कभी नहीं थे.

किचन लॉक करके चले जाते थे कुमार सानू

जब बेटा जान मेरा पेट में था तो मेरे पिता का निधन हो गया था. उस दौरान सानू के द्वारा किए गए टॉर्चर की हद पार हो गई थी. उन्होंने मुझे क्रूरता के आधार पर कोर्ट में घसीट लिया. क्रूरता तो उन्होंने मेरे साथ की थी. जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मुझे तक नहीं बनाने देते थे. किचन लॉक करके चले जाते थे, मेरे बच्चों को दूध तक नहीं मिलता था और वो दूसरों को भी मुझे पैसे देने से मना करके जाते थे, कभी कभार दस दिन में सौ रुपए देकर जाते थे, उन्हें तो इंसान कहने में भी शर्म आती है. मुझे घर से बाहर तक नहीं निकलने देते थे. मेकअप करने या ब्यूटी पार्लर तक जाने की इजाजत नहीं थी.मैं घर में कैद होकर रह गई थी.

बता दें कि कुछ साल पहले कुमार सानू के बेटे जान कुमार सानू ने पिता पर प्रेगनेंसी में मां को अकेला छोड़ देने और दूसरी शादी कर लेने का आरोप लगाया था. उन्होंने कहा था कि उन्हें बचपन में अपने पिता से कोई प्यार नहीं मिला और उनकी मां ने ही उनकी पूरी परवरिश अकेले के दम पर की. रीता को तलाक देकर कुमार सानू ने दूसरी शादी कर ली थी. इसके बाद उनकी दो बेटियां हुईं. वहीं, पहली पत्नी रीता को तलाक दिए बिना कुमार एक्ट्रेस कुनिका के साथ लम्बे समय तक रिलेशनशिप में भी रहे थे.