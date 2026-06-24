शादी, अफेयर और तलाक… किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं इस मशहूर सिंगर की लव लाइफ

मनोरंजन जगत में अफेयर, शादी होना, टूटना एक आम सी बात है. ये सिर्फ अभी ही नहीं, बल्कि कई सालों से होता आ रहा है. ऐसे ही एक दिग्गज सिंगर हैं कुमार सानू, जिनके गाने आज भी लोगों के जुबां पर हैं. 90 के दशक में गायक ने कई सॉन्ग्स को सुपर डुपर हिट बना दिया. लेकिन उनकी निजी जिंदगी भी कम सुर्खियों में नहीं रही है. कई अफेयर्स के बाद उन्होंने अपने जीवन में दो शादियां की.

कैसे मिला पहला प्यार और हुई शादी?

कुमार सानू ने 80 के दशक के बीच में रीता भट्टाचार्य से शादी की. बताया जाता है कि दोनों कोलकाता के दिनों से ही एक-दूसरे को जानते थे और सानू ने ही रीता को मुंबई लाया था. सिंगर ने अपने करियर के शुरुआती दौर में 1986 में शादी कर ली थी. साल 1988 में उन्हें अपना पहला बेटा जेसी हुआ, और उसके बाद जीको और जान नाम के दो और बेटे हुए. दोनों की मैरिड लाइफ ठीक चल रही थी. लेकिन उस वक्त कुमार सानू अपने करियर को उड़ान दे रहे थे. उस दौरान उनकी कई एक्ट्रेसेस के साथ भी मुलाकात होती थी.

शादी में आने लगी तकरार

साल 1993 में दोनों की शादी में मुश्किलें तब शुरू हुईं जब सानू कम मशहूर एक्ट्रेस कनिका लाल के साथ रिश्ते में आए. इस खबर ने मनोरंजन जगत में हलचल मचा दी थी. क्योंकि गायक शादीशुदा थे. हालांकि, कुछ ही समय के बाद दोनों का रिश्ता टूट गया.

मीनाक्षी शेषाद्रि संग जुड़ा नाम

इसके बाद कुमार सानू का नाम एक्ट्रेस मीनाक्षी शेषाद्रि के साथ जुड़ा. बताया जाता है दोनों की पहली मुलाकात महेश भट्ट की फिल्म ‘जुर्म’ के प्रीमियर शो के दौरान हुई थी. फिल्म का मशहूर गाना ‘जब कोई बात बिगड़ जाए’ कुमार सानू ने ही गाया था, जिसे मीनाक्षी पर ही फिल्माया गया था. इसी के बाद कुमार सानू को एक्ट्रेस से प्यार हो गया था. और कई सालों तक दोनों छिप छिपकर डेट करने लगे.

जब पहली पत्नी को लगी भनक

मीनाक्षी शेषाद्रि और कुमार सानू के अफेयर्स की खबरें, जब गायक की पहली पत्नी रीता भट्टाचार्या को लगी, तो उन्होंने साल 1994 में तलाक ले लिया और बच्चों की कस्टडी अपने पास रखी.

सिंगर ने की दूसरी शादी

जैसे ही कुमार सानू और रीता भट्टाचार्या का तलाक हुआ, तो स्थिति और बिगड़ गई. इसके बाद मीनाक्षी संग भी उनका रिश्ता टूट गया. फिर कुमार सानू ने बीकानेर की रहने वाली सलोनी भट्टाचार्य से शादी की, जिनका परिवार लंदन में रहता था. इस शादी से दो बेटियां हुईं- शैनन और एना. दोनों अपनी मां के साथ ही लंदन में रहती हैं.

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