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Kuku Kohli: कुकू कोहली कौन थे? 77 साल में हुआ निधन, अजय देवगन को किया था लॉन्च; अरुणा ईरानी से था खास कनेक्शन

Kuku Kohli Dies: निर्देशक कुकू कोहली का मंगलवार यानी 25 अगस्त 2026, को निधन हो गया है. वह 77 वर्ष के थे. कुकू कोहली अनुभवी अभिनेत्री अरुणा ईरानी के पति थे.

By: Shristi S | Published: August 25, 2026 9:52:28 PM IST

अरुणा ईरानी के पति और निर्देश कुकू कोहली का 77 साल में निधन
अरुणा ईरानी के पति और निर्देश कुकू कोहली का 77 साल में निधन


Kuku Kohli Passed Away: निर्देशक कुकू कोहली का मंगलवार यानी 25 अगस्त 2026, को निधन हो गया है. वह 77 वर्ष के थे. कुकू कोहली अनुभवी अभिनेत्री अरुणा ईरानी के पति थे. कथित तौर पर उन्हें मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती कराया गया था.

कुकू कोहली के अचानक निधन की खबर से प्रशंसक सदमे में हैं. उनके निधन के बारे में परिवार के सदस्यों की ओर से आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है. कुकू कोहली का अंतिम संस्कार सुबह 10.30 बजे ओशिवारा में होगा.

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कुकू कोहली कौन थे? 

जो लोग नहीं जानते, कुकू कोहली भारतीय सिनेमा में एक प्रसिद्ध लेखक, संपादक और पटकथा लेखक थे, जिनका करियर तीन दशकों में फैला था. उन्होंने कुछ ब्लॉकबस्टर हिट फिल्में दी हैं, जिनमें फूल और कांटे भी शामिल है, जिसने अजय देवगन को लॉन्च किया था. उन्होंने राज कपूर के अंडर में अपने करियर की शुरुआत की थी. उन्होंने गोल्डन जुबली फिल्म बेताब के सेकंड यूनिट निर्देशक के रूप में काम किया.

इसके बाद उन्होंने नगमा और कोहराम डायरेक्ट कीं, जिसमें धर्मेंद्र ने एक्टिंग की, और सुहाग, जिसमें अजय देवगन, अक्षय कुमार और करिश्मा कपूर ने एक्टिंग की. वह अजय देवगन और तब्बू स्टारर हकीकत के भी पीछे थे. ज़ुल्मी, जिसमें ट्विंकल खन्ना और अक्षय कुमार ने एक्टिंग की, उनका दूसरा डायरेक्टोरियल काम था. कुकू कोहली के डायरेक्टोरियल क्रेडिट में गोविंदा स्टारर अनाड़ी नंबर 1 भी शामिल है, जिसमें डबल रोल था. उन्होंने यह दिल आशिकाना भी बनाई. इस मूवी के साथ, म्यूज़िक लेजेंड नदीम-श्रवण ने बिज़नेस में वापसी की. वो तेरा नाम जिसमें कांची कौल और अर्जन बाजवा ने एक्टिंग की, उनकी सबसे नई फिल्म थी.

कुकू कोहली की पर्सनल लाइफ

पर्सनल लाइफ की बात करें तो, कुकू कोहली ने 1990 में एक्ट्रेस अरुणा ईरानी से शादी की. यह उनकी दूसरी शादी थी. कपल के कोई बच्चे नहीं हैं. उन्होंने पहले रीता कोहली से शादी की थी. उनकी दो बेटियां हैं, पूजा कोहली, जो एक प्रोड्यूसर हैं, और करिश्मा कोहली, जो एक फिल्ममेकर हैं. उन्होंने कबीर खान की फिल्मों एक था टाइगर (2012) और बजरंगी भाईजान (2015) में असिस्ट किया है, साथ ही नेटफ्लिक्स सीरीज़ द फेम गेम (2022) को को-डायरेक्ट भी किया है.

Tags: ajay devgnaruna iraniKuku Kohli
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