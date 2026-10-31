Shahrukh Khan की सुपरहिट फिल्म का विदेश में जश्न, ‘Kuch Kuch Hota Hai’ की 30वीं एनिवर्सरी होगी खास

Kuch Kuch Hota Hai: ‘कुछ कुछ होता है, अंजलि, तुम नहीं समझोगी’. ये डायलॉग तो आपने सुना ही होगा. जी हां! ये शाहरुख़ खान की मशहूर और दिल को छू लेने वाली फिल्म कुछ-कुछ होता है का ही है. शाहरुख खान की 1998 की फिल्म ‘कुछ कुछ होता है’ 2028 में एडिनबर्ग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अपनी 30वीं एनिवर्सरी मनाने के लिए दिखाई जाएगी. इस फिल्म से करण जौहर ने डायरेक्टोरियल डेब्यू किया था, जो इस इवेंट में शामिल होंगे. इस फिल्म में खान के साथ काजोल, रानी मुखर्जी और सलमान खान थे. ये एक ब्लॉकबस्टर हिट रही, जिसने 10 करोड़ रुपये के बताए गए बजट के मुकाबले 100 करोड़ रुपये से ज़्यादा की कमाई की.

30 एनिवर्सरी मनाएंगे जौहर

इसने 2000 में बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट का नेशनल फिल्म अवॉर्ड भी जीता. जौहर को यह इनविटेशन इस हफ्ते की शुरुआत में धर्मा प्रोडक्शंस के ऑफिस में स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर जॉन स्विनी और स्क्रीन स्कॉटलैंड के इंटरिम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डेविड स्मिथ के साथ एक मीटिंग के दौरान मिला. स्विनी ने कहा कि उन्हें खुशी है कि जौहर ने फेस्टिवल में फिल्म की 30वीं एनिवर्सरी मनाने का इनविटेशन स्वीकार कर लिया.

स्विनी ने वैरायटी को बताया, “मुंबई में करण जौहर से मिलकर बहुत अच्छा लगा, और मुझे खुशी है कि उन्होंने ‘कुछ कुछ होता है’ की 30वीं सालगिरह मनाने के लिए एडिनबर्ग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का न्योता स्वीकार कर लिया है, जो स्कॉटलैंड और उससे आगे के समुदायों के दिलों में एक खास जगह रखता है. मैं एडिनबर्ग में उनका स्वागत करने के लिए उत्सुक हूं.”

Silver Price Today 30 October 2026: शुक्रवार को क्या हैं चांदी के दाम, जानिये देश के बड़े शहरों के ताजा रेट्स

‘एक शानदार फिल्म का जश्न’

कुछ कुछ होता है की ज़्यादातर शूटिंग स्कॉटलैंड में हुई थी. फिल्म से पहले, किसी दूसरे बड़े भारतीय प्रोडक्शन हाउस ने देश में इतने बड़े पैमाने पर शूटिंग नहीं की थी. जौहर ने इलियन डोनन कैसल, ग्लेनको, टैंटालोन कैसल और इंचमाहोम प्रायरी जैसी जगहों पर शूटिंग की. फेस्टिवल के डायरेक्टर पॉल रिड ने कहा कि ऑर्गनाइज़र इस बहुत पसंद की जाने वाली फिल्म का जश्न मनाना चाहते थे, जिसे स्कॉटलैंड में शूट किया गया था और जिसमें बॉलीवुड के कुछ सबसे मशहूर सितारे हैं. उन्होंने कहा, “EIFF में हम हमेशा भविष्य और आगे क्या होगा, इसके बारे में सोचते रहते हैं. इसलिए हमने इस मौके का फ़ायदा उठाया, ताकि हमारे फेस्टिवल में एक मशहूर, बहुत पसंद की जाने वाली फ़िल्म के सेलिब्रेशन की शुरुआत हो सके, एक ऐसी फ़िल्म जिसमें स्कॉटलैंड और बॉलीवुड सिनेमा के कुछ सबसे मशहूर सितारे स्क्रीन पर हों.”