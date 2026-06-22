कौन हैं कुबरा खान? क्या है उनका असली नाम; पाकिस्तानी एक्ट्रेस का सारा अली खान और शर्मिला टैगोर से क्या है कनेक्शन?

Kubra Khan London Birthday Party: जहां एक तरफ पाकिस्तानी एक्टर्स को बैन किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ लंडन में पाकिस्तानी और बॉलीवुड एक्ट्रेस का अनोखा संगम देखने को मिला. पाकिस्तानी एक्ट्रेस कुबरा खान लंदन के एक रेस्टोरेंट में अपना बर्थडे मना रही हैं. बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान उनके साथ बैठी हैं. सारा की दादी और जानी-मानी एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर भी उनके साथ दिख रही हैं.
शर्मिला ने पाकिस्तानी एक्ट्रेस कुबरा खान को प्यार से केक खिलाया. यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. बॉलीवुड और पाकिस्तानी एक्टर्स के इस रीयूनियन से सोशल मीडिया यूज़र्स हैरान हैं और इस क्लिप को खूब शेयर भी कर रहे हैं. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें कि आखिर कुबरा खान कौन हैं, उनका असली नाम क्या है, शर्मिला टैगोर और सारा अली खान से उनका क्या कनेक्शन है.
वायरल वीडियो में क्या दिखा?
सारा अली खान और शर्मिला टैगोर पाकिस्तानी एक्ट्रेस कुबरा खान का बर्थडे मनाती नजर आईं. वीडियो लंदन के एक रेस्टोरेंट का बताया जा रहा है, जहां कुबरा अपने करीबी दोस्तों के साथ अपना बर्थडे मना रही हैं. सारा अली खान न सिर्फ बर्थडे पार्टी एन्जॉय कर रही हैं बल्कि बर्थडे सॉन्ग भी गा रही हैं, जबकि शर्मिला टैगोर कुबरा खान को केक खिलाती नजर आ रही हैं.
Kubra Khan celebrates her birthday with Bollywood actresses Bollywood’s Pataudi Family, Sharmila Tagore and Sara Ali Khan.#KubraKhan #SaraAliKhan #SharmilaTagore #Bollywood #Lollywood pic.twitter.com/UiqDatn5Je
— Lollywood Pictures (@LollyPictures) June 22, 2026
कुबरा खान कौन हैं?
कुबरा खान का असली नाम राबिया इकबाल खान है. उनका जन्म 16 जून 1993 को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मुल्तान में हुआ था. हालांकि, उनके जन्म के छह महीने बाद उनका परिवार लंदन चला गया. कुबरा खान अभी 33 साल की हैं. वह एक ब्रिटिश-पाकिस्तानी एक्ट्रेस और फैशन मॉडल हैं. वह कई फिल्मों और टीवी सीरियल्स में नज़र आ चुकी हैं.
कुबरा खान के एक्टिंग डेब्यू की बात करें तो उन्होंने 2014 में अपनी पहली फिल्म ना मालूम अफराद से एक्टिंग डेब्यू किया था, जिसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म किया था. फिल्मों के अलावा, वह कई सुपरहिट पाकिस्तानी टीवी सीरीज़ और ड्रामा में भी नजर आ चुकी हैं. उनकी कुछ सुपरहिट फिल्मों में परवाज़ है जुनून, जवानी फिर नहीं आनी 2, और भी बहुत कुछ शामिल हैं.
क्या है कुबरा खान का सारा और शर्मिला टैगोर से कनेक्शन?
अब बात करते हैं कि कुबरा खान का एक्ट्रेस सारा और शर्मिला टैगोर से क्या कनेक्शन है तो इसका जवाब है कि कुबरा खान पाकिस्तानी सीरियल डॉ. बहू से फेमस हुईं. यह सीरियल इंडियन ऑडियंस के बीच भी काफी पॉपुलर है. कुछ सोशल मीडिया यूजर्स का दावा है कि शर्मिला टैगोर को भी कुबरा खान का सीरियल बहुत पसंद होगा. शायद इसीलिए वह सारा अली खान के साथ लंदन में कुबरा खान का बर्थडे मनाने गईं.