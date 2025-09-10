Home > मनोरंजन > ओटीटी > One Night Stand में शराब के नशे में धुत हुई थी इंटिमेट, फिर हुई प्रेग्नेंट, तो इस डर से गिराना पड़ा था बच्चा

One Night Stand में शराब के नशे में धुत हुई थी इंटिमेट, फिर हुई प्रेग्नेंट, तो इस डर से गिराना पड़ा था बच्चा

Actress Pregnant After A One Night Stand: बॉलीवुड की ऐसी पॉपुलर एक्ट्रेस जो वन नाइट स्टैंड के बाद प्रेग्नेंट हो गई थीं। एक्ट्रेस ने बताया की उन्होंने इसे कैसे डील किया और उन्होंन प्रेग्नेंट होने के बाद कैसा फील हुआ, एक्ट्रेस ने अपने अबॉर्शन का दर्द भी बताया।

Published By: chhaya sharma
Published: September 10, 2025 21:22:51 IST

Bollywood Actress Got Pregnant After A One Night Stand: बॉलीवुड की कई ऐसी एक्ट्रेसेस है, जो शादी से पहले प्रेग्नेंट हो चुकी हैं. लेकिन हम यहां बात कर रहे हैं एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में, जो वन नाइट स्टैंड के बाद प्रेग्नेंट हो गई थीं और उन्होंने अबॉर्शन करवाया था, जिसमें उन्हें काफी दर्द झेलना पड़ा था. ये एक्ट्रेस काफी ज्यादा पॉपुलर है और कई बॉलीवुड फिल्मों के साथ-साथ OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी अपनी जबरदस्त पहचान बना चुकी हैं. 

वन नाइट स्टैंड के बाद प्रेग्नेंट हो गई थीं एक्ट्रेस कुब्रा सैत 

यहां हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की जानी-मानी एक्ट्रेस कुब्रा सैत (Kubbra Sait) की, जिन्होंने एक किताब लिखी है ‘Open Book: Not Quite a Memoir’, जो 2002 में लॉन्च हुई थी. इस किताब में कुब्रा सैत ने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात की है और स्ट्रगल के दिनों के बारे में भी बताया है. एक्ट्रेस ने बताया है कि वो वन नाइट स्टैंड (One Night Stand) के बाद प्रेग्नेंट हो गई थी, जिसके बाद उन्हें अबॉर्शन करवाया था. एक्ट्रेस कुब्रा सैत ने अपनी किताब में लिखा है कि 2013 में जब वो 30 साल की थीं, तो उस दौरान वो अपने  एक दोस्त के साथ अंडमान घुमने गई थी, वहां उन्होंने एक पार्टी में काफी शराब पी और वो अपने दोस्त के साथ इंटिमेट हुईं और उसके कुछ समय उनका प्रेग्नेंसी टेस्ट किया, तो वो पॉजिटिव आया. इसके बाद एक्ट्रेस ने अबॉर्शन कराने का फैसला किया था. 

कुब्रा सैत ने कराया अबॉर्शन

एक्ट्रेस कुब्रा सैत (Kubbra Sait) ने अपनी प्रेग्नेंसी और अबॉर्शन के बारे में लिखा- ‘मैं प्रेग्नेंसी के लिए बिलकुल भी तैयार नहीं थी, क्योंकि ये वैसा बिलकुल भी नहीं था, जैसा मैंने अपनी जिंदगी के लिए सोचा था. मै इसके लिए तैयार नहीं थी न ही मैं एक औरत के तौर पर और ना ही एक इंसान के तौर और आज भी मैं तैयार नहीं हूं. एक्ट्रेस ने किताब में लिखा मुझे नहीं समझ आता कि औरतों पर ही दबाव क्यों होता है कि 23 की उम्र में शादी कर लो और 30 में बच्चे पैदा करो. ऐसी कौन सी किताब है जिसमें ऐसे नियम लिखें है, मुझे पता था कि मैं तैयार नहीं हूं और  इसलिए अबॉर्शन कराने का कोई पछतावा नहीं है.’

कुब्रा सैत वर्क फ्रंट

बता दें कि कुब्रा सैत (Kubbra Sait) ने अपने करियर की शुरुआत 2011 में आई सलमान खान की फिल्म “रेडी” से की थी और इसके बाद वो 2012 में आई जोड़ी ब्रेकर्स, 2015 में आई लव एनवाई और 2016 में रिलीज हुई सुल्तान जैसी कई फिल्मों में छोटी-छोटी भूमिकाओं में नजर आईं थीं. इसके अलावा कुब्रा सैत साल 2018 में Netflix पर रिलीज हुई पॉपुलर सीरीज ‘सेक्रेड गेम्स’ (Sacred Games) में नजर आई थी, इस सीरीज में एक्ट्रेस ने ट्रांसजेंडर का किरदार निभाया है। इसके अलावा एक्ट्रेस ‘फ़र्ज़ी’, ‘डॉली किट्टी’ और ‘वो चमकते सितारे’, ‘द ट्रायल’ ‘जवानी जानेमन’, ‘देवा’ और ‘इललीगल’ जैसे कई फिल्मों और वेब सीरीज में  प्रमुख भूमिकाओं में नजर आई थी। हाल ही में कुब्रा सैत अजय देवगन की फिल्म सन ऑफ सरदार में नजर आयीं थीं. और वो जल्द ही काजोल के साथ ‘The Trial’ सीरीज के दूसरे सीजन में दिखने वाली हैं.

Tags: Bollywood Actress Got PregnantKubbra Saitone night stand
