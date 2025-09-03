Home > मनोरंजन > पेरेंट्स को बोल्ड फोटोज भेजने वाले ट्रोल्स पर बरसी टीवी एक्ट्रेस, बोली-शर्म करो…

पेरेंट्स को बोल्ड फोटोज भेजने वाले ट्रोल्स पर बरसी टीवी एक्ट्रेस, बोली-शर्म करो…

क्रिस्टल डिसूजा ने हाल ही में साफ शब्दों में कहा है कि उन्होंने चेहरे पर फिलर्स करवाए हैं उन्होंने माना है कि ये उनका पर्सनल चुनाव है और इसमें किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए

Published: September 3, 2025 16:51:26 IST

Krystle D Souza
Krystle D Souza

टीवी इंडस्ट्री के सबसे पॉपुलर और खूबसूरत एक्ट्रेस में से एक क्रिस्टल डिसूजा भी मानी जाती है , हाल ही में उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि उन्होंने चेहरे पर फिलर्स करवाए हैं उन्होंने माना है कि उनका पर्सनल चुनाव है और इसमें किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्रिस्टल ने बिना किसी हिचक के सबके सामने रखा है जिससे उनकी ईमानदारी और कॉन्फिडेंस साफलग रहा है आज जब सेलिब्रिटी अक्सर चीज छुपाते हैं तो वही क्रिस्टल ने इस पर खुलकर बात की है।

सोशल मीडिया पर प्यार नहीं नेगेटिव कमेंट्स का भी करना होता है सामना 

क्रिस्टल ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि सोशल मीडिया पर उन्हें केवल सिर्फ प्यार ही नहीं मिलता है बल्कि नेगेटिव कमेंट्स भी मिलते हैं जिसके कारण वह कई बार उदास भी हो जाती है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग इस तरीके से अपनी हद पार कर देते हैं, उनकी बोल्ड वीडियो और फोटोस क्रिस्टल के पेरेंट्स को भेजते हैं।ये  हरकत शर्मनाक तो होती ही हैं साथ में महिलाओं की प्राइवेसी के खिलाफ भी होती है, क्रिस्टल का कहना है कि सेलिब्रिटी भी इंसान होते हैं और उन्हें भी इज्जत और सम्मान की उतनी ही जरूरत होती है। 

ट्रोलर्स को दिया करारा जवाब   

क्रिस्टल ने अपने ट्रोलर्स को काफी ज्यादा करारा जवाब दिया है उन्होंने उन लोगों पर गुस्सा जताया है जो खुद को फैमिली मैन बोलते हैं और औरतों को परेशान किया करते हैं उन्होंने कहा कि आपकी पत्नी है एक बेटी है सोचो अगर उनके साथ कोई ऐसा करता है तो आपको कैसा लगेगा ? यह बयान हर उस इंसान को आईना दिखाता है जो सोशल मीडिया पर औरतो की फोटो उसके नीचे कमेंट करते हैं या फिर उनको किसी भी रीजन से टारगेट करते हैं। 

क्रिस्टल ने कहा कि उन्हें खुद के फैसलों पर होता है गर्व 

क्रिस्टल डिसूजा ने अपने बयान में यह भी कहा है कि वह हमेशा से अपने फैसलों पर गर्व फील करती आई है चाहे वह फिलर्स करवाना हो या उनकी पर्सनल लाइफ को खुलकर जीना हो उन्होंने हमेशा खुद की बात सुनी है और खुद को कॉन्फिडेंट रखा है। उन्होंने फैंस से अपील की है कि वह सिर्फ अपनी एक्टिंग और मेहनत पर फोकस करें ना कि उनकी पर्सनल चॉइस पर।  

