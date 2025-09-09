Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > Krrish 4 की रिलीज को लेकर बड़ा अपडेट, राकेश रोशन ने दिया सरप्राइज

Krrish 4 की रिलीज को लेकर बड़ा अपडेट, राकेश रोशन ने दिया सरप्राइज

Krrish 4 Release Date: 'कृष 4' को लेकर बड़ा अपडेट आ गया है। ऋतिक रोशन एक बार फिर सुपरहीरो बनकर लौट रहे हैं। लेकिन, इस बार कई सरप्राइजेज के साथ वो स्क्रीन पर उतरेंगे।

Published By: Shraddha Pandey
Published: September 9, 2025 16:55:55 IST

Krrish 4 Directed By Hrithik Roshan: बॉलीवुड का सबसे पॉपुलर सुपरहीरो कृष (Krrish) एक बार फिर वापसी करने वाला है। जी हां, राकेश रोशन (Rakesh Roshan) ने कंफर्म कर दिया है कि कृष 4 (Krrish 4) की शूटिंग 2026 में शुरू होगी और फिल्म 2027 में थिएटर्स में रिलीज होगी। लंबे समय से इस फिल्म को लेकर अफवाहें उड़ रही थीं, लेकिन अब साफ हो गया है कि ये प्रोजेक्ट बनकर ही रहेगा।

राकेश रोशन ने हाल ही में बॉलीवुड हंगामा को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि स्टोरी काफी पहले ही तैयार हो चुकी थी, लेकिन फिल्म का बजट तय करने में काफी टाइम लग गया। अब जब सब कुछ फाइनल हो गया है तो टीम पूरी तैयारी के साथ अगले साल शूटिंग शुरू करेगी।

ऋतिक रोशन का डायरेक्टोरियल डेब्यू

सबसे बड़ी खबर ये है कि इस बार सिर्फ ऋतिक रोशन (Hritik Roshan) कृष बनकर ही  नहीं आएंगे, बल्कि वो फिल्म डायरेक्ट भी करेंगे। यानी कृष 4 से ऋतिक का डायरेक्शन डेब्यू भी होगा। पापा राकेश रोशन ने खुद इस बात की पुष्टि की है और कहा कि अब वक्त है ऋतिक को कैमरे के पीछे भी जिम्मेदारी लेने का।

इस हिरोइन की वापसी

फैंस के लिए एक और खुशखबरी है। दरअसल, प्रियंका चोपड़ा भी कृष की दुनिया में वापसी करेंगी। पहले दो पार्ट्स में प्रियंका ने ऋतिक के साथ लीड एक्ट्रेस का किरदार निभाया था और अब वो कृष 4 में भी वापसी कर रही हैं। 

दर्शकों की उम्मीदें डबल 

कृष सीरीज हमेशा से बॉलीवुड में सुपरहीरो फिल्मों का लेवल बढ़ाती रही है। पहली बार जब कृष आया था तो बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको ये किरदार बेहद पसंद आया। अब जब इतने साल बाद कृष-4 आ रही है तो लोगों की उम्मीदें भी डबल हो गई हैं।

