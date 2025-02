अरविंद केजरीवाल की हार पर KRK ने ली चुटकी, बोले: मोदी जी की तरह चतुर, अब BJP में होंगे शामिल

नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं और इस बार भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने राजधानी में बहुमत हासिल कर सरकार बना ली है। चुनाव में आम आदमी पार्टी (AAP) के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली विधानसभा सीट से करारी हार मिली है। उनकी हार के बाद सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई है। इस बीच फिल्म क्रिटिक और एक्टर कमाल आर खान (KRK) ने अरविंद केजरीवाल की हार पर बड़ा दावा किया है, जो की सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

केआरके ने केजरीवाल की हार पर कसा तंज कसते हुए अपने सोशल सोशल मीडिया हैंडल एक्स अकाउंट पर पोस्ट शेयर किया है. इसमें उन्होंने कहा है कि “अरविंद केजरीवाल खुद भी दिल्ली से हार गया. वहीं कांग्रेस अब पंजाब में अगले चुनाव में आम आदमी पार्टी को हराएगी। फिर अरविंद केजरीवाल बीजेपी में शामिल होंगे! क्योंकि केजरीवाल भी मोदी जी की तरह ही चतुर हैं।” केआरके का यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। उनके इस दावे ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है।

Aaj @ArvindKejriwal Khud Bhi Delhi Se Haar Gaya! And Congress will defeat @AamAadmiParty in next election of Punjab. And then #ArvindKejriwal will join #BJP ! Because Kejriwal is as clever as Modi Ji.

Many people are saying that I am unhappy for the win of #BJP in Delhi election. How it is possible, when I don’t like #Kejriwal? I’m very happy that he is out of power. But truth is truth. @ECISVEEP is doing its job perfectly to make #BJP winner in each election.

— KRK (@kamaalrkhan) February 8, 2025