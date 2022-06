नई दिल्ली, बॉलीवुड के दीवानों के लिए आज का दिन बेहद ख़ास है जहां 5 साल से बन रही करण जौहर-अयान मुखर्जी की ब्रह्मास्त्र का ट्रेलर आज रिलीज़ हो गया है. फिल्म को लेकर दर्शक लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे. जिसका ट्रेलर भी इंटरनेट पर धमाल मचा रहा है. इसी बीच जहां एक ओर फिल्म की कास्ट समेत निर्माता प्रशंसा के फूल समेट रहे हैं दूसरी ओर क्रिटिक केआरके उर्फ़ कमाल आर खान ने एक बार फिर अपने तंज का बाण चला दिया है.

सम्राट पृथ्वीराज के बाद अब केआरके ने ब्रह्मास्त्र के ट्रेलर के लिए सिलसिलेवार कुछ ट्वीट्स किये हैं. उन्होंने फिल्म के ट्रेलर को वाह‍ियात बताया है. केआरके फिल्म को क्रिटिसाईज़ेड करते हुए डायरेक्टर अयान मुखर्जी और प्रोड्यूसर करण जौहर पर तंज भी कस रहे हैं. उन्होंने अपने इस ट्वीट में लिखा -‘मैं करण जौहर और अयान मुखर्जी की बात से इत्तेफाक रखता हूं क‍ि #Brahmastra फ‍िल्म पृथ्वी पर रहने वाले इंसानों के लिए नहीं बनी है. ये फिल्म मार्स और जूप‍िटर पर रहने वाले एल‍ियंस के लिए बनी है.’

I do agree with @karanjohar and #AyanMukerji that film #Brahmastra is not for humans on the earth. It is for the aliens of Mars and Jupiter.🙏🏼😁🤪😂

