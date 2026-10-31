Obsession: ‘ऑब्सेशन’ का वो डरावना रेस्टोरेंट सीन फिर हुआ वायरल, कृति और वरुण का वीडियो देख फैंस बोले- गजब!

Obsession Varun Dhawan Kriti Sanon: हॉलीवुड हॉरर फिल्म ऑब्सेशन अपनी OTT रिलीज़ से पहले फिर से चर्चा में है, और इस बार, बॉलीवुड एक्टर कृति सेनन और वरुण धवन दर्शकों को इसके बारे में बात करने का एक नया कारण दे रहे हैं. दोनों ने सुपरनैचुरल थ्रिलर के हिंदी-डब वर्जन के लिए हाथ मिलाया है, जिसमें दो ऐसे किरदारों को अपनी आवाज़ दी है जिनका रिश्ता एक परेशान करने वाला मोड़ लेता है. फिल्म के स्ट्रीमिंग पर आने से पहले, एक्टर्स ने इसके सबसे यादगार सीन में से एक को रीक्रिएट किया है, जिससे फैंस को हिंदी वर्जन से क्या उम्मीद करनी है, इसकी एक झलक मिल गई है. वीडियो ने पहले ही दर्शकों का ध्यान खींच लिया है, कई लोगों ने कृति की परफॉर्मेंस की तारीफ की है और एक नई भाषा में फिल्म देखने को लेकर उत्साह जताया है.

ऑब्सेशन OTT रिलीज़ डेट

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऑब्सेशन का प्रीमियर 30 अक्टूबर, 2026 को शाम 7:00 बजे JioHotstar पर द पीकॉक हब पर होगा. ओरिजिनल अनकट वर्शन इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिलेगा, जिससे दर्शक ओरिजिनल परफॉर्मेंस और कृति सनोन और वरुण धवन वाले हिंदी-डब वर्शन में से चुन सकेंगे.

Comparing the original Obsession with its Hindi remake, I feel the original hits differently but Kriti Sanon did a really good job as Nikki! 🔥 Her performance deserves appreciation and applause 👏. What do you think? 👀🎬 #Obsession #KritiSanon #VarunDhawan @JioHotstar https://t.co/NNQj7QA0kE — Abhijeet Agrawal (@Real_AbhijeetAg) October 29, 2026

वरुण धवन और कृति सनोन ने किया सीन रीक्रिएट

JioHotstar के शेयर किए गए वीडियो में वरुण धवन और कृति सनोन एक रेस्टोरेंट में एक-दूसरे के सामने बैठे हैं, जो ओरिजिनल फिल्म के टेंशन वाले डिनर-टेबल सीन को फिर से बना रहा है. अमर कौशिक ने JioHotstar पर फिल्म के हिंदी-डब और अनकट OTT रिलीज़ के लिए प्रमोशनल वीडियो और इंडियन कैंपेन को डायरेक्ट किया है.

सीक्वेंस में, निक्की बेयर को ज्वेलरी का एक पीस गिफ्ट करती है, लेकिन बेयर उसे जवाब देता है कि उन्हें ब्रेकअप कर लेना चाहिए. निक्की को उसका फैसला मानने में मुश्किल होती है, और बातचीत जल्दी ही बेचैन करने वाली हो जाती है. कृति निक्की के बढ़ते इंटेंस रिएक्शन को फिर से बनाती है, जबकि वरुण हिंदी वर्जन में बेयर का रोल निभाते हैं.

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