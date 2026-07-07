Home > मनोरंजन > ‘मिमी’ की शूटिंग के दौरान ही करा दी थी egg freezing, कृति सेनन ने किया बड़ा खुलासा, एक्ट्रेस के शरीर में आये ये बदलाव

‘मिमी’ की शूटिंग के दौरान ही करा दी थी egg freezing, कृति सेनन ने किया बड़ा खुलासा, एक्ट्रेस के शरीर में आये ये बदलाव

Kriti Sanon Egg Freezing: हाल ही में अभिनेत्री कृति सैनन ने बताया कि उन्होंने 'मिमी' की तैयारी के दौरान अपने अंडे फ्रीज करवा लिए थे. इसे उन्होंने एक समझदारी भरा निजी फैसला बताया और इस पूरी प्रक्रिया के दौरान अपने शरीर में आए बदलावों के बारे में भी बात की.

By: Shivangi Shukla | Published: July 7, 2026 3:02:49 PM IST

कृति सेनन
कृति सेनन


Kriti Sanon: हाल ही में ‘कॉकटेल 2’ एक्ट्रेस कृति सैनन ने खुलासा किया है कि उन्होंने अपनी फिल्म ‘मिमी’ की तैयारी के दौरान ही अपने अंडे फ्रीज करवाने का फैसला किया था, और इसे अपने जीवन के सबसे “समझदारी भरे” फैसलों में से एक बताया. 

‘ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे’ को दिए एक हालिया इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि फिल्म के लिए अपने शारीरिक बदलाव के दौरान ही उन्होंने ये प्रक्रिया करवाई, जो उनके लिए बिल्कुल सही समय था.

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शरीर में आये ये बदलाव 

35 वर्षीय अभिनेत्री ने बताया कि एग फ्रीजिंग से अक्सर शरीर में कई तरह के बदलाव होते हैं. इनमें पेट फूलना और हार्मोनल बदलाव जैसे परिवर्तन शामिल हैं. एक्ट्रेस ने बताया कि चूंकि उन्हें पहले ही मिमी में अपनी भूमिका के लिए वजन बढ़ाने के लिए कहा गया था, इसलिए उन्हें लगा कि यह इसे करने का सही समय है. उन्होंने कहा, “मैंने एक ऐसे व्यक्ति से बात की जिसने मुझे बताया कि अगर आप कर सकती हैं तो यह आपके लिए सबसे अच्छी चीज है. यह सबसे अच्छा उपहार है जो आप खुद को दे सकती हैं. यह बात मेरे मन में बैठ गई. फिर, जब मुझे वजन बढ़ाने के लिए कहा गया, तो मैंने सोचा कि यही सही समय है.”

अपने इस फैसले के पीछे की वजह बताते हुए सेनन ने कहा कि उन्होंने इस पर काफी सोच-विचार किया है और वे किसी जैविक समय-सीमा के दबाव में नहीं आना चाहतीं. वो नहीं चाहतीं कि वो इस बात के लिए मजबूर हों कि उन्हें अभी ही शादी करनी है या बच्चे पैदा करना है.

वर्कफ्रंट पर कृति सेनन  

कृति सेनन को आखिरी बार कॉकटेल 2 में देखा गया था. होमी अदजानिया द्वारा निर्देशित और लव रंजन और तरुण जैन द्वारा लिखित, ‘कॉकटेल 2’ 2012 की रोमांटिक ड्रामा फिल्म कॉकटेल का सीक्वल है. दिनेश विजान, लव रंजन और अंकुर गर्ग द्वारा मैडॉक फिल्म्स और लव फिल्म्स के बैनर तले निर्मित इस फिल्म में शाहिद कपूर, कृति सैनन और रश्मिका मंदाना मुख्य भूमिकाओं में हैं.

Tags: egg freezingkriti sanon
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