कृति सेनन ने ब्रेकअप की अफवाहों पर लगाया विराम! बॉयफ्रेंड कबीर के साथ शेयर की फोटो, बाहों ने बाहें डाले दिखे कपल

Kriti Sanon Viral Post: कृति सैनन के कथित तौर पर बॉयफ्रेंड कबीर दहिया को बीते दिनों एक लड़की के साथ देखा गया था, जिसके बाद से दोनों के ब्रेकअप की अफवाहें तेज हो रही थीं.
हाल ही में कृति ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की और एक तस्वीर से ही कबीर बहिया के साथ ब्रेकअप की अफवाहों पर विराम लगा दिया. इस पोस्ट में कृति एक पारिवारिक समारोह में कबीर के साथ बांहों में बांहें डाले नजर आ रही हैं.
इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर करके दिया जवाब
कृति अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट में एक तस्वीर में पंजाबी गायक सुखबीर की प्रस्तुति का आनंद लेती नजर आ रही हैं और साथ में वह कबीर को गले लगाए हुए हैं और दोनों की पीठ कैमरे की तरफ है. यह तस्वीर कृति और कबीर के ब्रेकअप की अफवाहों के ऑनलाइन फैलने के कुछ दिनों बाद आई है. इस वीडियो को शेयर करते हुए कृति ने लिखा, “छह महीने की पोस्ट्स! कुछ ऐसे पल जो कभी इंस्टाग्राम पर नहीं आए… (और कुछ कभी नहीं आएंगे…)”
इन फोटोस को कृति के फैंस ने खूब पसंद किया. एक प्रशंसक ने कमेंट सेक्शन में लिखा, “15वीं स्लाइड, कोई नजर नहीं.” इसके अलावा एक और यूजर ने लिखा, “हमेशा आपके लिए खुश हूं.”
ब्रेकअप की अफवाहें
बता दें कि कुछ दिन पहले एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुईं जिसमें कबीर और एक अन्य महिला साथ में पार्टी करते हुए नजर आ रहे थे. यह तस्वीर सबसे पहले रेडिट पर सामने आई और फिर कई अन्य प्लेटफॉर्म पर फैल गई. जल्द ही, कई यूजर्स ने दावा किया कि एक्ट्रेस और कबीर का ब्रेकअप हो गया है. हालांकि, दोनों के ब्रेकअप की अफवाहों में कोई सच्चाई नहीं है. कबीर के करीबी एक सूत्र ने अब स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि वायरल तस्वीर को पूरी तरह से गलत समझा गया था. सूत्र ने कहा, “कबीर की लड़की के साथ ऑनलाइन प्रसारित हो रही तस्वीर को पूरी तरह से गलत तरीके से पेश किया गया है. वह उनकी पारिवारिक मित्र हैं, जिन्हें वह बहन की तरह मानते हैं. यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोग कितनी जल्दी निष्कर्ष निकाल लेते हैं और झूठी बातें फैलाते हैं.”
कृति-कबीर के रिश्ते को लेकर चर्चाएं
कृति सैनन और कबीर बहिया के बीच अफेयर की अफवाहें काफी समय से चल रही हैं. दो साल पहले जुलाई में अपने जन्मदिन पर कृति को कबीर के साथ ग्रीस के मायकोनोस द्वीप पर देखा गया था. गुलाबी टॉप और शॉर्ट्स पहने कृति और कबीर ग्रीस में एक पार्टी का आनंद लेते नजर आए थे. पार्टी की तस्वीरें रेडिट पर शेयर की गई थीं. इससे पहले, दुबई में भी न्यू ईयर 2024 के सेलिब्रेशन के दौरान, कृति, उनकी बहन नूपुर सनोन, उनके बॉयफ्रेंड स्टेबिन बेन और कबीर बहिया को एक साथ पार्टी करते हुए देखा गया था. पिछले दो सालों में इस जोड़े को कई मौकों पर एक साथ देखा गया है.