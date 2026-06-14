‘कॉकटेल 2’ के प्रमोशन के दौरान मची अफरा-तफरी, फैंस के बीच में घिरे शाहिद कपूर, रश्मिका के लिए ढाल बनीं कृति सैनन

पुणे के फीनिक्स मॉल में शाहिद कपूर, रश्मिका मंदाना और कृति सैनन की आगामी फिल्म ‘कॉकटेल 2’ का प्रमोशनल इवेंट था. इस दौरान भारी संख्या में दर्शक अपने चहेते सितारों की झलक पाने को मौजूद थे. इस दौरान मॉल में भीड़ नियंत्रण से बाहर होने के कारण शाहिद कपूर को धक्कामुक्की का सामना करना पड़ा. इसके अलावा प्रशंसकों ने रश्मिका मंदाना और कृति सैनन के बुरी तरह घेर लिया. फिर जो हुआ वो हैरान कर देगा.

कब और कैसे हुई ये घटना?

विमाननगर स्थित फीनिक्स मॉल में कल शाम यानी शनिवार को आयोजित ‘कॉकटेल 2’ फिल्म के म्यूजिक लॉन्च कार्यक्रम के दौरान भारी भीड़ उमड़ने से बड़ा हंगामा हुआ. प्रशंसकों की अनियंत्रित भीड़ के कारण अभिनेता शाहिद कपूर, साथ ही अभिनेत्री कृति सेनन और रश्मिका मंदाना को धक्कामुक्की का सामना करना पड़ा. जानकारी के मुताबिक जैसे ही कलाकार मंच पर पहुंचे, माहौल में जबरदस्त उत्साह और शोर-शराबा देखने को मिला. लेकिन फैंस सितारों की झलक पाने को इतना बेताब थे कि भीड़ अनियंत्रित हो गई और कैसे-तैसे करके एक्टर्स को वहां से निकाला गया.

रश्मिका के लिए ढाल बनकर खड़ी हुईं कृति

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि शाहिद कपूर को कार्यक्रम स्थल से सुरक्षित बाहर ले जाया जा रहा है और वो निराश दिख रहे हैं. वहीं कृति सैनन ने रश्मिका मंदाना को अपने हाथों से ढक रखा है. दोनों कार्यक्रम स्थल से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हैं और नेटिज़न्स उनके करीब आने की कोशिश कर रहे हैं. सुरक्षाकर्मी भी उन्हें घेरे हुए हैं ताकि वे सुरक्षित रूप से अपनी गाड़ियों तक पहुंच सकें. फैंस कृति के इस भाव की भी सराहना कर रहे हैं.

कब रिलीज होगी फिल्म?