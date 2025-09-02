Home > मनोरंजन > बॉलीवुड में किया जा रहा भेदभाव, इस खूबसूरत हसीना ने खोले फिल्म इंडस्ट्री के काले राज, बोलीं- ‘मेल एक्टर्स को’

Kriti Sanon Gender Bias : कृति सेनन (Kriti Sanon) ने बॉलीवुड में हो रहे भेदभाव को लेकर खुलकर बातचीत की है। कृति ने हाल ही में फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बात करते हुए कहा कि- मेल एक्टर्स को अच्छी चीजें चाहे वो फिर रुम हो या फिर कार मिलती है।

Published By: Preeti Rajput
Published: September 2, 2025 15:36:58 IST

Kriti Sanon On Gender Bias In Bollywood: बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन (Kriti Sanon) कई सालों से इस फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रही हैं। वह बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस की लिस्ट में भी शुमार है। उन्होंने इस इंडस्ट्री को कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। काफी कम समय में उन्होंने इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई। लेकिन हाल ही में कृति सेनन ने कुछ बड़े खुलासे किए हैं। इन खुलासों के बारे में जान लोग हैरान रह गए हैं। एक्ट्रेस ने इंडस्ट्री में फीमेल एक्ट्रेस संग हो रहे भेदभाव (Kriti Sanon gender bias) को लेकर बातचीत की है। 

बॉलीवुड में फीमेल एक्ट्रेस के साथ हो रहा भेदभाव 

एक्ट्रेस कृति ने माना है कि कई बार उन्हें भी इस तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ा है। जिसके कारण उन्हें अपने मेल को-एक्टर्स की तुलना में काफी छोटा मेहसूस हुआ है। उन्हें मेल एक्टर की तुलना में कम इज्जत दी गई और कम सुविधाएं दी गई। एनडीटीवी के साथ हाल ही में हुए एक इंटरव्यू में खुलासा करते हुए कहा कि- मेरे साथ ऐसा अधिक बार नहीं हुआ है। लेकिन मुझे कई बार मेल एक्टर को अच्छी कार या अच्छा कमरा मिलता था, जो मुझे नहीं दिया जाता था। मुझे फीमेल एक्ट्रेस होने के कारण छोटा महसूस कराने की बात नहीं है। बस मैं चाहती हूं कि हमे बराबरी दी जाए। भेदभाव ना किया जाए। एक्ट्रेस ने आगे कहा कि-  कभी कभी तो असिस्टेंट डायरेक्टर्स फीमेल स्टार्स को जल्दी बुला लेते हैं और मेल एक्टर का इंतजार करवाते हैं। सभी को अपना माइंडसेट बदलना चाहिए। 

इन फिल्मों में नजर आएंगी Kriti Sanon

बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम टाइगर श्रॉफ के साथ फिल्म हीरोपंती (Heropanti) से की थी। इसके बाद उन्हें कई फिल्मों में काम करने का मौका मिला। उन्होंने राबता, बरेली की बर्फी, लुका छुपी, अर्जुन पटियाला जैसी कई फिल्मों में काम किया। कई फिल्म तो उनकी सुपरहिट भी साबित हुई। कृति सेनन अपनी एक्टिंग से घर-घर में अपनी पहचान बना चुकी हैं। फिल्म मिमी के लिए तो उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवॉर्ड भी मिल चुका है। आखिरी बार वह फिल्म दो पत्ती में नजर आई थीं। इस फिल्म में उनके साथ शाहीर शेख भी नजर आए थे। कृति जल्द तेरे इश्क में (Tere Ishq Mein) और कॉकटेल 2 (Cocktail 2) में नजर आने वाली है। 

