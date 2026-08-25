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कंगना रनौत के ‘क्रीपी’ तंज पर कृति सैनन का मुंहतोड़ जवाब; नूपुर ने भी लगाई जमकर क्लास, बोलीं- ‘जब मुझे दिक्कत…’

कंगना रनौत के 'क्रीपी' और बिकिनी वाले तंज पर अब एक्ट्रेस कृति सैनन ने करारा जवाब दिया है. रक्षाबंधन के विज्ञापन और कपड़ों के विवाद पर करारा जवाब देते हुए कहा कि औरतों को कपड़े पहनने की सीख देना कब बंद करोगे?

By: Kajal Jain | Published: August 25, 2026 6:43:42 PM IST

कंगना रनौत के 'क्रीपी' तंज पर कृति सैनन का मुंहतोड़ जवाब; नूपुर ने भी लगाई जमकर क्लास, बोलीं- 'जब मुझे दिक्कत...'
कंगना रनौत के 'क्रीपी' तंज पर कृति सैनन का मुंहतोड़ जवाब; नूपुर ने भी लगाई जमकर क्लास, बोलीं- 'जब मुझे दिक्कत...'


बॉलीवुड गलियारों में इन दिनों एक्ट्रेस कृति सैनन (Kriti Sanon) और सांसद-अभिनेत्री कंगना रनौत (Kangana Ranaut) के बीच छिड़ी जुबानी जंग चर्चा का हॉट टॉपिक बनी हुई है. हाल ही में रक्षाबंधन के मौके पर एक ज्वैलरी ब्रांड का विज्ञापन सामने आया था, जिसमें कृति सैनन के ब्रेड-स्टाइल ब्लाउज और पहनावे को लेकर सोशल मीडिया पर काफी बवाल मच गया था. बात तब और बढ़ गई जब बेबाक अंदाज के लिए मशहूर कंगना रनौत ने इस विज्ञापन पर तीखा तंज कसते हुए इसे ‘इंटेंशनली क्रीपी’ बताया और कृति के कपड़ों की तुलना बिकिनी या अंडरगारमेंट्स से कर डाली. इस पूरे विवाद पर अब खुद कृति सैनन ने चुप्पी तोड़ते हुए कंगना और ट्रोल्स को करारा जवाब दिया है. कृति ने इंस्टाग्राम पर लंबा-चौड़ा पोस्ट शेयर करते हुए साफ कहा कि संस्कृति और परंपराएं दिल में होती हैं, किसी के कपड़ों या नेकलाइन में नहीं. इस विवाद में कृति की बहन नूपुर सैनन भी कूद पड़ी हैं, जिन्होंने कंगना पर निशाना साधते हुए लिखा कि अगर उन्हें इस बात से कोई दिक्कत नहीं है, तो दूसरों को क्या परेशानी है. आइए जानते हैं आखिर क्या है पूरा विवाद?

क्या था पूरा विज्ञापन और किस बात पर हुआ विवाद?

यह पूरा विवाद एक ज्वैलरी ब्रांड के फेस्टिव एडवरटाइजमेंट से शुरू हुआ, जिसमें कृति सैनन नजर आई थीं. विज्ञापन में कृति के ब्रेड-स्टाइल और मॉडर्न ब्लाउज को लेकर लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए. इसके अलावा, विज्ञापन में रक्षाबंधन के पावन त्योहार पर एक बहन द्वारा अपने पेट डॉग (कुत्ते) को राखी बांधने के सीन को लेकर भी सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं. इसी बात को लेकर लोगों ने परंपरा और संस्कृति के नाम पर अपनी भड़ास निकाली, जिस पर बाद में कंगना रनौत ने भी खुलकर अपनी राय रखी.

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कंगना रनौत का तीखा तंज: ‘बिकिनी पहनकर कौन बांधता है राखी?’

कंगना रनौत ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर इस विज्ञापन की आलोचना करते हुए कृति सैनन के पहनावे पर सीधा सवाल उठाया था. कंगना ने लिखा था कि आज के समय में महिलाओं के पास कॉकटेल ड्रेस से लेकर लहंगे-चोली, साड़ी और सलवार कमीज तक के ढेरों ऑप्शन मौजूद हैं, तो ऐसे में कोई अपनी बहन या भाई को राखी बांधते समय बिकिनी या अंडरगारमेंट्स जैसे कपड़े क्यों पहनेगा? कंगना ने आगे तंज कसते हुए इस विज्ञापन को ‘जानबूझकर क्रीपी’ यानी अजीब और फूहड़ करार दिया था, जिसके बाद यह मुद्दा बॉलीवुड का सबसे बड़ा विवाद बन गया.

कंगना रनौत का तीखा तंज: 'बिकिनी पहनकर कौन बांधता है राखी?'

कृति सैनन का पलटवार: ‘संस्कृति दिल में होती है, नेकलाइन में नहीं’

कंगना के तीखे तंज और सोशल मीडिया पर हो रही आलोचनाओं का करारा जवाब देते हुए कृति सैनन ने इंस्टाग्राम पर एक लंबा नोट शेयर किया. कृति ने लिखा, ‘त्योहारों की असलियत उन कपड़ों में नहीं होती जो आप पहनते हैं, बल्कि उन भावनाओं और परंपराओं में होती है जो आप दिल से निभाते हैं.’ उन्होंने डॉग को राखी बांधने पर सफाई देते हुए कहा कि उनके लिए प्रार्थना और प्यार का दायरा उनके पेट्स तक भी फैला है क्योंकि वे परिवार का हिस्सा हैं. कृति ने कंगना के बयान पर सीधा निशाना साधते हुए कहा, ‘आखिर हम महिलाओं को यह बताना कब बंद करेंगे कि उन्हें क्या पहनना चाहिए? एथनिक फैशन सालों में काफी बदला है, लेकिन आज भी एक महिला की संस्कृति के प्रति इज्जत सिर्फ उसके कपड़ों से मापी जाती है. संस्कृति और परंपराएं दिल में बसती हैं, किसी की नेकलाइन में नहीं.’

कृति सैनन का पलटवार: 'संस्कृति दिल में होती है, नेकलाइन में नहीं'

बहन नूपुर सैनन का सपोर्ट: ‘अगर मुझे दिक्कत नहीं, तो आपको क्यों?’

कृति सैनन के इस जवाब के बाद उनकी बहन नूपुर सैनन भी खुलकर उनके समर्थन में उतर आई. नूपुर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, ‘जरा सोचिए कि कोई इंसान इस बात से कितना ज्यादा परेशान हो सकता है कि दूसरी महिला क्या पहनना चुनती है? सम्मान के साथ कहूंगी कि थोड़ा इवॉल्व हो जाइए. पीएस- विज्ञापन में जिस इंसान को राखी बांधी गई थी, वह मैं ही हूं और अगर मुझे इस बात से कोई परेशानी नहीं है, तो भला आपको किस बात की दिक्कत है?’ नूपुर के इस बयान ने इस विवाद को और ज्यादा हवा दे दी है और फैंस इस पर लगातार अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

बहन नूपुर सैनन का सपोर्ट: 'अगर मुझे दिक्कत नहीं, तो आपको क्यों?'

ये भी पढ़ें:- Toxic Advance Booking: यश की फिल्म ‘टॉक्सिक’ ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया तहलका, ‘A’ सर्टिफिकेट मिलने के बावजूद एडवांस बुकिंग में पार किया 40 करोड़ का आंकड़ा!

Tags: kangana ranaut
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