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‘टाइगर थोड़ा साइको है?’ बहन कृष्णा श्रॉफ ने भाई की पोल खोली, वजह सुनकर रह जाएंगे हैरान

Tiger Shroff: हाल ही में अभिनेता टाइगर ऋॉफ की बहन कृष्णा ने अपने भाई की सख्त लाइफस्टाइल के बारे में बात की. इस दौरान कृष्णा श्रॉफ ने टाइगर को मजाक में साइको कह दिया.

By: Kamesh Dwivedi | Published: May 31, 2026 4:36:24 PM IST

‘टाइगर थोड़ा साइको है?’ बहन कृष्णा श्रॉफ ने भाई की पोल खोली, वजह सुनकर रह जाएंगे हैरान


टाइगर श्रॉफ अपनी फिटनेस से फैंस को चौंकाने में कभी निराश नहीं करते. उनकी बहन और रियलिटी टीवी स्टार कृष्णा श्रॉफ के मुताबिक, फिल्मों में अक्सर खुद स्टंट करने वाले ये अभिनेता एक सख्त दिनचर्या का पालन करते हैं और इतने अनुशासित हैं कि अपने जन्मदिन पर वे केक खाते नहीं बल्कि सिर्फ उसे सूंघते हैं. चलिए जानते हैं अभिनेता की बहन ने क्या बतया?

कृष्णा श्रॉफ ने क्या बताया?

हाल ही में अभिनेता टाइगर श्रॉफ की बहन कृष्णा श्रॉफ ने हॉटरफ्लाई को दिए एक इंटरव्यू में अपने भाई के लाइफस्टाइल को लेकर कई खलासे किए. इंटरव्यू के दौरान जब कृष्णा श्रॉफ से पूछा गया कि क्या टाइगर श्रॉफ खाना बनाते हैं, तो उन्होंने खुलासा किया, ‘वह खाना नहीं बनाते. उन्हें अंडे बनाना भी नहीं आता. सच में? शायद वो मुझे ये कहने पर मार डालेंगे, लेकिन उन्हें अंडे बनाना भी नहीं आता.’

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वह बेहद अनुशासित हैं

जब कृष्णा से उनके और टाइगर के आधी रात के खाने की इच्छा और कभी-कभी रसोई में चुपके से कुछ खाने के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने बताया, ‘वह बेहद अनुशासित हैं. आप जानते हैं वह हर रात एक ही समय पर सो जाते हैं, फिर वह कुछ भी खाने के लिए नहीं उठते. मैं हमेशा कहती हूं कि एक दायरा होता है. एक होता है अति अनुशासित, और एक होता है सामान्य. तो, वह पहले वाले पक्ष में हैं: अत्यधिक अनुशासित, और मैं बीच में हूं.’

ये सब थोड़ा साइकोटिक है

आगे बातचीत के दौरान कृष्णा श्रॉफ ने कहा, ‘मुझे कभी-कभी पिज्जा का एक टुकड़ा खाना अच्छा लगता है, लेकिन फिर मैं उसे पचाने के लिए कैलोरी बर्न करना पसंद करती हूं. वह अपने जन्मदिन पर केक की खुशबू सूंघते हैं, लेकिन एक निवाला भी नहीं खाते. सच कहूं तो मुझे लगता है कि यह थोड़ा सनकीपन है.’

एक नजर टाइगर श्रॉफ के करियर पर

टाइगर श्रॉफ ने अपने करियर की शुरुआत साल 2014 में कृति सैनन के साथ फिल्म ‘हीरोपंती’ से की. अभिनेता ने ऋतिक रोशन के साथ ‘वॉर’ (2019) में भी अभिनय किया, जो बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट साबित हुई. ‘हीरोपंती’ एक फ्रैंचाइज़ी बन गई, जिसका दूसरा भाग 2022 में रिलीज हुआ था. 

यह खबर भी पढ़ें: अनिल कपूर ने ठुकरानी चाही थी ‘जुदाई’ फिल्म, श्रीदेवी संग काम करने का नहीं था मन, फिर हुआ चमत्कार

Tags: bollywoodTiger Shroff
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