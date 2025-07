मशहूर साउथ फिल्म स्टार कोटा श्रीनिवास ने जन्मदिन के 3 दिन बाद दुनिया को कहा अलविदा, दिग्गज सेलिब्रिटीज ने जताया शोक, इंडस्ट्री में पसरा मातम

Kota Srinivas Rao Death: दक्षिण भारतीय सिनेमा और बॉलीवुड में अपनी दमदार अदाकारी से खास पहचान बनाने वाले दिग्गज अभिनेता कोटा श्रीनिवास राव का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने हैदराबाद के जुबली हिल्स स्थित फिल्मनगर में अपने आवास पर अंतिम सांस ली। उनके निधन से फिल्म इंडस्ट्री और राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर दौड़ गई है। बता दें कि श्रीनिवास राव को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। कोटा श्रीनिवास न केवल एक शानदार अभिनेता थे, बल्कि राजनीति में भी उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई थी। वे बीजेपी के विधायक रह चुके थे और भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से भी सम्मानित किए जा चुके थे। उन्होंने अपने लंबे करियर में 750 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें तमिल, तेलुगू और हिंदी फिल्में शामिल हैं। वे अधिकतर नेगेटिव और कॉमिक रोल्स में नजर आए, और हर किरदार में जान डाल देना उनकी खासियत थी। उनकी मृत्यु की खबर सामने आते ही सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलियों का सिलसिला शुरू हो गया।

एक्टर विष्णु मांचू ने एक्स पर उनकी एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, “शब्दों से परे एक महान व्यक्ति। कोटा श्रीनिवास गरु के निधन से दिल भारी है। उन्होंने हर किरदार में वो गहराई दी जो सिर्फ महान कलाकारों में होती है।” विष्णु ने आगे लिखा, “मुझे उनके साथ कई फिल्मों में काम करने का सौभाग्य मिला। उनके अभिनय ने मेरी फिल्मों के प्रति रुचि को आकार दिया। वे भले ही अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी कला और आत्मा हमेशा जीवित रहेगी।”

A Legend Beyond Words.

My heart is heavy with the loss of Sri. Kota Srinivas garu. A phenomenal actor, an unmatched talent, and a man whose presence lit up every frame he was in. Whether it was a serious role, a villain, or comedy- he brought life into every character with a… pic.twitter.com/bMfLFwLEe3

— Vishnu Manchu (@iVishnuManchu) July 13, 2025