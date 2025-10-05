इस इन्फ्लुएंसर ने Kunickaa Sadanand को Nehal और Ashnoor के ‘Girly’ कमेंट पर घेरा और सुनाई खरी- खोटी
Bigg Boss 19 में Kunickaa Sadanand की सीधी और बोल्ड पर्सनैलिटी ने घर में तनाव और बहस बढ़ा दी, Nehal और Ashnoor के ‘गर्ली नेचर’ वाले विवाद ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया, Fans और इस इन्फ्लुएंसर ने ये क्या कह दिया

By: Anuradha Kashyap | Published: October 5, 2025 7:04:48 AM IST

बिग बॉस 19 ने अपने शुरुआती महीने में ही दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है, और घर में कंटेस्टेंट्स के बीच तकरार और तनाव नजर आ रहा है. हाल ही में एक्सपीरियंस्ड एक्ट्रेस Kunickaa Sadanand ने Nehal Chudasama और Ashnoor Kaur की आलोचना करते हुए कहा कि वे सही लड़की जैसी नहीं हैं, यह बात तब शुरू हुई जब दोनों ने कुनिका से नाश्ता पहले देने के लिए कहा. घर के अंदर अपनी राय शेयर करना खेल का हिस्सा है, लेकिन कई लोगों ने कुनिका के इस नजरिए को पुराना और महिलाओं के खिलाफ बता रहे हैं. सोशल मीडिया पर फैन्स और कंटेंट क्रिएटर्स ने उनके इस रवैये की आलोचना की, और फैशन इन्फ्लुएंसर कोमल पांडे ने भी कहा कि यह व्यवहार और सोच बेहद डिसपॉइण्टेड है.

कुनिका का यह बयान सोशल मीडिया पर हुआ वायरल

घर के अंदर कुनिका कहती हुई नजर आईं कि नेहल का नेचर बिल्कुल सही नहीं है, और वह दूसरों के साथ शेयर नहीं करती. जब उन्होंने स्वीट डिश बनाई, तब यह बात और क्लियर हुई और सेम चीज़ अशनूर के साथ भी हैं जब ब्रेलफेस्ट बना तो अशनूर बोली मैम मैं ब्रेकफास्ट ले जाऊ तो मैंने कहा ‘सबके लिए बनाओ, और फिर ही लो, थोड़ा धैर्य रखो. फैशन इन्फ्लुएंसर कोमल पांडे ने इस पर अपना रिएक्शन देते हुए लिखा, “What the f**k! यह ‘लड़कियों वाला नेचर’ क्या है? Girls, please eat whenever you want. कौन लोग हैं जो यह कह रहे हैं, और यह 2025 में कैसे कहा जा सकता है?” लोगों का कहना था कि खाने में किसी लड़की को रोक-टोक नहीं होनी चाहिए और ऐसे पुराने विचार अब समय के अनुसार बदलने चाहिए.

कुनिका का बिहेवियर और घर के अंदर बढ़ता विवाद 

कुनिका सदानंद बिग बॉस 19 में अपने बोल्ड अंदाज और सीधी बातों के लिए हमेशा से चर्चा में रही हैं, उनकी पर्सनालिटी अक्सर बहस और तकरार को जन्म देती है, लेकिन यह उनके अनुभव और सच्चाई को भी दर्शाता है. घर के अंदर कई कंटेस्टेंट्स और दर्शकों ने उनके इस रवैये की आलोचना की है, क्योंकि उनका अंदाज कभी-कभी लोगों को परेशान कर देता है.

