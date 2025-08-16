ट्रेलर लॉन्च होते ही कोलकाता में मचा हंगामा, विवादों में घिरी ‘The Bengal Files’

निर्देशक विवेक रंजन अग्निहोत्री की मच अवेटेड फिल्म The Bengal Files का ट्रेलर लॉन्च हो गया है। फिल्म से पहले ट्रेलर और प्रोमो को लगातार रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है। पहले कोलकाता के एक सिनेमा हॉल में और फिर एक प्रतिष्ठित होटल में आयोजित इवेंट अचानक रद्द कर दिया गया। बता दें इसके पहले भी विवेक अग्निहोत्री की द कश्मीर फाइल्स के साथ भी ऐसा ही हुआ था।

सूत्रों के अनुसार, फिल्म की टीम ने पहले शहर के एक बड़े सिनेमा हॉल में ट्रेलर रिलीज करने की योजना बनाई थी। लेकिन, कार्यक्रम से कुछ घंटे पहले ही इसे स्थगित कर दिया गया। आयोजकों ने दबे स्वर में स्वीकार किया कि उन पर ‘राजनीतिक दबाव‘ डाला गया था। इसके बाद विवेक अग्निहोत्री ने होटल में कार्यक्रम तय किया, लेकिन वहां भी बिजली की वायरिंग काट दी गई, जिससे पूरा आयोजन फिर बाधित हो गया। लेकिन, आखिरकार आज 16 अगस्त को इसका प्रोमो रिलीज हो गया है।

डायरेक्ट एक्शन डे पर हुआ लॉन्च

अग्निहोत्री ने इसे अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला बताते हुए सोशल मीडिया पर नाराज़गी जताई। उनका कहना है कि The Bengal Files ऐतिहासिक तथ्यों और 1946 के ‘डायरेक्ट एक्शन डे’ से जुड़े घटनाक्रम को सामने लाती है, जिस कारण फिल्म पर पहले से ही विवाद मंडरा रहा है। दिलचस्प बात यह रही कि बार-बार रोके जाने के बावजूद फिल्म की टीम ने हिम्मत नहीं हारी। 16 अगस्त को, यानी डायरेक्ट एक्शन डे की बरसी पर, फिल्म का ट्रेलर डिजिटल माध्यम से लॉन्च कर दिया गया।

बेहद दमदार है The Bengal Files की कहानी, ट्रेलर ने सामने आते ही मचा दिया धमाल…एक-एक सीन देख कांप उठेगी आपकी रूह!

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

यह पूरा घटनाक्रम न केवल फिल्म के प्रति उत्सुकता बढ़ा रहा है, बल्कि इस सवाल को भी जन्म देता है कि क्या राजनीतिक दबावों और विवादों के बीच कला को स्वतंत्र रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है। The Bengal Files अब सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और ऐतिहासिक सच की बहस का केंद्र बन गई है।