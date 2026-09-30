Koffee With Karan Final Season: अब नहीं होगी करण की ‘कॉफी’ वाली गपशप, 22 साल बाद शो के आखिरी सीजन का ऐलान; भावुक हुए Karan Johar

फिल्ममेकर करण जौहर का मशहूर टॉक शो ‘कॉफी विद करण’ के नौवें सीजन का एलान कर बताया कि यह शो का आखिरी सीजन है. उन्होंने एक इमोशनल प्रोमो वीडियो में अनाउंस किया कि यह आखिरी सीजन होगा. करण ने बताय कि यह शो 2004 में शुरू हुआ था और अब 22 साल बाद ये सफर समाप्त हो रहा है. जानिए कब से देख सकेंगे शो.

कैसे शो की शुरुआत की थी?

करण जौहर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कॉफी विद करण के सीजन 9 का प्रोमो पोस्ट किया. इसमें वह इमोशनल नजर आते हैं और इस शो की पूरी जर्नी बताते हैं. वह कहते हैं कि कैसे उन्होंने 2004 में अपने पिता यश को एक टॉक शो का आइडिया बताया था, और उसके तुरंत बाद ही उनका निधन हो गया. शो का पहला एपिसोड उसी साल अगस्त में लॉन्च हुआ था और तब से उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा. करण वीडियो में बताते हैं कि शो की वजह से वह अभी भी ‘नेपोटिज़्म’ शब्द से जूझ रहे हैं, उनके गेस्ट लवर थे, जिनमें से कुछ अब शादीशुदा हैं, और कुछ अलग हो गए हैं. वह मज़ाक में यह भी कहते हैं कि शो ने कुछ नेशनल आइकॉन का ‘करियर लगभग खत्म कर दिया’. वीडियो के आखिर में वह दर्शकों को एक आखिरी कप कॉफी के लिए बुलाते हैं.

22 साल के सफर में क्या-क्या हुआ?

करण जौहर ने वीडियो में बताया, ‘कुछ सफ़र ऐसे होते हैं जिन्हें आप खत्म करने का प्लान नहीं बनाते, आप बस जानते हैं, कहीं न कहीं आपके अंदर, कि उन्हें जाने देना है, कॉफी विद करण मेरी ज़िंदगी का एक बहुत खास हिस्सा रहा है. इसने मुझे दोस्ती, यादें, पागलपन के पल, बहुत सारा प्यार और काफी कॉन्ट्रोवर्सी भी दी है.’

उन्होंने आगे कहा, ‘लेकिन इन सबके बीच, जो चीज़ हमेशा एक जैसी रही, वह हैं ऑडियंस. वे हमारे साथ हंसे, हमसे बहस की, हमें ट्रोल किया, हमें सेलिब्रेट किया और सबसे जरूरी बात, एक और कप के लिए वापस आते रहे. अलविदा कहना इमोशनल है, लेकिन यह सही भी लगता है। यह आखिरी सीज़न मेरा आखिरी बार मग उठाने का तरीका है, शुक्रिया के साथ, प्यार के साथ और उन सभी के साथ जिन्होंने कॉफी विद करण को ऐसा बनाया है. तो, आओ मेरे साथ कॉफी का एक आखिरी कप पियो, एक आखिरी बार.’

कब होगा प्रीमियर?

कॉफी विद करण सीजन 9 की गेस्ट लिस्ट को लेकर आजकल काफी चर्चा हो रही है. खबरें चल रही हैं कि अहान पांडे-अनीत पड्डा से लेकर विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना तक गेस्ट के तौर पर आने वाले हैं. इसका प्रीमियर 14 अक्टूबर से जियो हॉटस्टार पर होगा.

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