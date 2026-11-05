Koffee With Karan 9: ब्लीच के बाद या पहले? करण जौहर ने सैफ से पूछ लिया ऐसा सवाल, जवाब सुनकर पानी-पानी हो गईं बेबो

Karan Johar Funny Questions: करण जौहर का कॉफी विद करण चैट शो हो और वहां सितारों से अजीबोगरीब सवाल न पूछे जाएं, ऐसा भला कैसे हो सकता है. कभी रिश्तों पर सवाल तो कभी निजी जिंदगी से जुड़े खुलासे, करण अपने मेहमानों को असहज करने का कोई मौका नहीं छोड़ते. लेकिन इस बार भी उन्होंने सैफ अली खान से ऐसा सवाल पूछ लिया कि नवाब साहब ने भी अपने अंदाज में जवाब देकर महफिल लूट ली. लेकिन यह सुनकर बेबो शर्म से पानी-पानी हो गईं.

करण के सवाल का सैफ ने दिया मज़ेदार जवाब

दरअसल, करीना कपूर और सैफ अली खान, करण जौहर के पॉपुलर चैट शो, कॉफी विद करण के नौवें और आखिरी सीज़न में एक साथ आए थे. शो के दौरान तीनों ने खूब मस्ती और हंसी-मज़ाक किया. बातचीत के दौरान, करण ने सैफ से उनके एनस, यानी यूरेनस के रंग के बारे में पूछा.

करण का सवाल था, आपके यूरेनस का रंग क्या है? इस पर सैफ अली खान ने तुरंत ऐसा जवाब दिया कि करण हंस पड़े. सैफ ने पूछा, ब्लीच के बाद या पहले? यह सुनकर करीना कपूर हैरान रह गईं और पूछा, इस शो में क्या चल रहा है?

Karan Johar – what is the color of your anus ? Saif Ali Khan – after bleach or before ? Kareena Kapoor – what is happening on this show https://t.co/mxSGg9TDcv — Gaurav (@k_gauravs) November 5, 2026

करीना ने खुद को नंबर वन बताने में कोई झिझक नहीं दिखाई

शो में न सिर्फ सैफ के जवाबों की चर्चा हुई, बल्कि करीना ने अपने बेबाक अंदाज़ से भी सुर्खियां बटोरीं. करण जौहर ने उनसे पूछा कि अभी बॉलीवुड में नंबर वन फीमेल स्टार कौन है. बिना नाम पूछे करीना ने तुरंत जवाब दिया, जो आपके सामने बैठी है. दूसरे शब्दों में, करीना ने खुद को बॉलीवुड की नंबर वन एक्ट्रेस घोषित कर दिया.

सैफ ने तुरंत अपनी पत्नी को छेड़ा. उन्होंने मज़ाक में कहा तुम्हें दूसरे लोगों की तारीफ़ करने की इजाज़त है. करीना ने जवाब दिया, तुम्हारा क्या मतलब है?

पिछले सीज़न में भी करण का पुराना स्टाइल दिखा था

करीना और सैफ के बीच इस बातचीत में उनकी बेहतरीन केमिस्ट्री, समझदारी और मज़ाक दिखा. करण जौहर के अजीब सवालों और सैफ के मज़ेदार जवाबों ने शो का माहौल खुशनुमा बना दिया. करीना के एक्सप्रेशन ने भी दर्शकों को हंसाया.