नई दिल्ली: इस फिल्म अभिनेता की जबर्दस्त फैन फॉलोइंग है. यह एक्टर कई हिट फिल्मों में नज़र आ चुके हैं. अब उनका पासपोर्ट भी रद्द हो गया है वहीं पुलिस का कहना है कि अगर वो जल्द ही कोर्ट में पेश नहीं हुए तो आगे कड़ी कार्रवाई की जाएगी. ये और कोई नहीं बल्कि मल्याली सुपरस्टार विजय बाबू हैं.

मल्यालम सुपरस्टार विजय बाबू की यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर मामलों में मुश्किलें बढ़ गई है. सुपरस्टार विजय बाबू का पासपोर्ट भी रद्द कर दिया गया है. दरअसल, अब तक ये पता नहीं चल पाया है कि विजय बाबू हैं कहाँ.

विजय बाबू कहां है भले ही अभी तक पता नहीं चला है लेकिन इसी दौरान कोच्चि की पुलिस उनकी पड़ताल में लगातार लगे हुए हैं, अभिनेता विजय बाबू का पासपोर्ट जब्त करते हुए कोच्चि जिले के पुलिस कमिश्नर सीएच नागराजू ने कहा कि इस कार्रवाई के तहत उनका वीजा भी अमान्य कर दिया गया है. नागराजू ने कहा कि अभी तक इस बात की कोई जानकारी मिली है कि विजय बाबू कहाँ गए हैं. अधिकारी ने कहा कि हमारे पास उनके खिलाफ कोर्ट का वारंट है, इसलिए उन्हें गिरफ्तार करने में कोई समस्या नहीं होगा.

मल्यालम एक्टर विजय बाबू ने पासपोर्ट अधिकारियों से कहा है कि वह 24 मई को दफ्तर में हाजिर होंगे. सुपरस्टार अभिनेता के खिलाफ कई धाराओं में केस भी दर्ज है. पुलिस कमिश्नर ने कहा कि अगर विजय बाबू जल्द पेश नहीं हुए तो उनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाया जाएगा. दरअसल केरल पुलिस को अब तक इंटरपोल या यूएई पुलिस से कोई जानकारी नहीं मिली है.’

Actor Vijay Babu's passport was impounded y'day. All visas issued on his passport now stand invalid. There are indications that he has entered another country. We have a court warrant against him:CH Nagaraju, Kochi City Police Commissioner

Babu is booked in a sexual assault case pic.twitter.com/R7uKPePXeM

— ANI (@ANI) May 20, 2022