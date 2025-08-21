हाथ थाम कर लाए स्टेज, लगाए ठुमके और दे डाला चुम्मा, Shah Rukh Khan ने इस लड़की के साथ किया सबके सामने रोमांस, जानें कौन है ये लकी गर्ल?

Shah Rukh Khan Viral Video: शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ इन दिनों सुर्खियों में चल रही है। इस सीरीज के जरिए आर्यन बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रहे हैं। उनकी इस सीरीज को लेकर फैंस के बीच काफी बज बना हुआ है। इस सीरीज के मेगा लॉन्च का दर्शक काफी समय से इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले शाहरुख खान ने बेटे आर्यन के साथ मिलकर फैंस को सरप्राइज दिया।

‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ का प्रीव्यू लॉन्च

‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ के टीजर के बाद अब प्रीव्यू लॉन्च कर दिया गया है। इस इवेंट में सीरीज की पूरी कास्ट और कैमियो किरदार नजर आए। प्रीव्यू लॉन्च के लिए ग्रैंड इवेंट आयोजित किया गया था। इस इवेंट को खुद किंग खान होस्ट करते हुए नजर आए। इस इवेंट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे वीडियो में शाहरुख खान एक खूबसूरत लड़की का हाथ थामें हुए नजर आ रहे हैं। यह लड़की और कोई नहीं बल्कि सीरीज की लीड एक्ट्रेस सहर बांबा हैं।

शाहरुख खान का वीडियो हुआ वायरल

वीडियो में शाहरुख खान ब्लैक सूट में कमाल के लग रहे हैं। उनके हाथ में आर्म सपोर्ट लगा हुआ है। इस बीच वह मंच पर सहर बांबा का हाथ थामकर उन्हें स्टेज के सेंटर तक ले जाते दिख रहे हैं। फिर वह उनके साथ ठुमके लगाते हुए नजर आए। फिर प्यार से गले लगाकर किस भी कर डाला। सहर बांबा काफी खुश नजर आ रही हैं। शाहरुख खान संग ये खास मोमेंट सहर के लिए काफी यादगार रहने वाला है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोग सहर को लकी गर्ल बता रहे हैं और किंग खान को जेंटलमैन।वीडियो को देखने के बाद एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा- कुछ भी बोलो शाहरुख खान की वाइब्स ही अलग है। एक और यूजर ने कमेंट कर लिखा- शाहरुख एक सच्चे जेंटसमैन हैं। एक और यूजर ने लिखा-हम बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान से प्यार करते हैं। एक ने लिखा-वह कितनी लकी है।

कौन है सहर बांबा?