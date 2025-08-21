Home > मनोरंजन > हाथ थाम कर लाए स्टेज, लगाए ठुमके और दे डाला चुम्मा, Shah Rukh Khan ने इस लड़की के साथ किया सबके सामने रोमांस, जानें कौन है ये लकी गर्ल?

हाथ थाम कर लाए स्टेज, लगाए ठुमके और दे डाला चुम्मा, Shah Rukh Khan ने इस लड़की के साथ किया सबके सामने रोमांस, जानें कौन है ये लकी गर्ल?

Shah Rukh Khan Viral Video: आर्यन खान की 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' प्रीव्यू एक मेगा इवेंट में जारी किया गया। इस इवेंट में खुद शाहरूख खान धमाल मचाते हुए नजर आए। इस इवेंट का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है।

Published By: Preeti Rajput
Published: August 21, 2025 11:17:27 IST

Shah Rukh Khan Viral Video
Shah Rukh Khan Viral Video
Shah Rukh Khan Viral Video: शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ इन दिनों सुर्खियों में चल रही है। इस सीरीज के जरिए आर्यन बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रहे हैं। उनकी इस सीरीज को लेकर फैंस के बीच काफी बज बना हुआ है। इस सीरीज के मेगा लॉन्च का दर्शक काफी समय से इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले शाहरुख खान ने बेटे आर्यन के साथ मिलकर फैंस को सरप्राइज दिया। 

‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ का प्रीव्यू लॉन्च 

‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ के टीजर के बाद अब प्रीव्यू लॉन्च कर दिया गया है। इस इवेंट में सीरीज की पूरी कास्ट और कैमियो किरदार नजर आए। प्रीव्यू लॉन्च के लिए ग्रैंड इवेंट आयोजित किया गया था। इस इवेंट को खुद किंग खान होस्ट करते हुए नजर आए। इस इवेंट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे वीडियो में शाहरुख खान एक खूबसूरत लड़की का हाथ थामें हुए नजर आ रहे हैं। यह लड़की और कोई नहीं बल्कि सीरीज की लीड एक्ट्रेस सहर बांबा हैं।

शाहरुख खान का वीडियो हुआ वायरल 

वीडियो में शाहरुख खान ब्लैक सूट में कमाल के लग रहे हैं। उनके हाथ में आर्म सपोर्ट लगा हुआ है। इस बीच वह मंच पर सहर बांबा का हाथ थामकर उन्हें स्टेज के सेंटर तक ले जाते दिख रहे हैं। फिर वह उनके साथ ठुमके लगाते हुए नजर आए। फिर प्यार से गले लगाकर किस भी कर डाला। सहर बांबा काफी खुश नजर आ रही हैं। शाहरुख खान संग ये खास मोमेंट सहर के लिए काफी यादगार रहने वाला है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोग सहर को लकी गर्ल बता रहे हैं और किंग खान को जेंटलमैन।वीडियो को देखने के बाद एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा- कुछ भी बोलो शाहरुख खान की वाइब्स ही अलग है। एक और यूजर ने कमेंट कर लिखा- शाहरुख एक सच्चे जेंटसमैन हैं। एक और यूजर ने लिखा-हम बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान से प्यार करते हैं। एक ने लिखा-वह कितनी लकी है।

 कौन है सहर बांबा? 

सहर बंबा हिमाचल प्रदेश के शिमला से ताल्लुक रखती हैं। प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद वह एक्टिंग और आगे की पढ़ाई के लिए मुंबई आ गई। उनके शुरू  से ही डांस और परफॉर्मिंग आर्ट्स काफी शौक था। वह भरतनाट्यम, बेली डांस और लैटिन बॉलरूम डांस आसानी से कर लेती हैं। सहर ने  2019 में आई फिल्म ‘पल पल दिल के पास’ से बॉलीवुड में कदम रखा था। 2021 में कुछ और फिल्मों और टीवी शोज में वह नजर आई थी। 
 
 
  

Tags: aryan khan
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

खाली पेट पपीते के बीज को खाने से क्या होता...

August 21, 2025

घर पर तैयार करें diabetes के मरीजों के लिए बिना...

August 21, 2025

एक ऐसा मुसलमान जो भगवान कृष्ण की करता था पूजा

August 21, 2025

मुगल वंश की रानियां जो थी सबसे ज्यादा पढ़ी-लिखी

August 21, 2025

जाने काजल लगाने के फायदे और साथ ही नुकसान

August 21, 2025

जानिए रोजाना पिस्ता खाने के फायदे

August 20, 2025
हाथ थाम कर लाए स्टेज, लगाए ठुमके और दे डाला चुम्मा, Shah Rukh Khan ने इस लड़की के साथ किया सबके सामने रोमांस, जानें कौन है ये लकी गर्ल?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

हाथ थाम कर लाए स्टेज, लगाए ठुमके और दे डाला चुम्मा, Shah Rukh Khan ने इस लड़की के साथ किया सबके सामने रोमांस, जानें कौन है ये लकी गर्ल?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

हाथ थाम कर लाए स्टेज, लगाए ठुमके और दे डाला चुम्मा, Shah Rukh Khan ने इस लड़की के साथ किया सबके सामने रोमांस, जानें कौन है ये लकी गर्ल?
हाथ थाम कर लाए स्टेज, लगाए ठुमके और दे डाला चुम्मा, Shah Rukh Khan ने इस लड़की के साथ किया सबके सामने रोमांस, जानें कौन है ये लकी गर्ल?
हाथ थाम कर लाए स्टेज, लगाए ठुमके और दे डाला चुम्मा, Shah Rukh Khan ने इस लड़की के साथ किया सबके सामने रोमांस, जानें कौन है ये लकी गर्ल?
हाथ थाम कर लाए स्टेज, लगाए ठुमके और दे डाला चुम्मा, Shah Rukh Khan ने इस लड़की के साथ किया सबके सामने रोमांस, जानें कौन है ये लकी गर्ल?
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?