इन 6 फिल्मों के किसिंग सीन देख लोग बोले- तौबा-तौबा, एक ने तो कर दिया सबको आउट ऑफ कंट्रोल

बॉलीवुड की फिल्मों में Kiss के बिना रोमांटिक और इंटीमेसी सीन अधूरा-सा लगता है. आज हम यहां ऐसी 6 फिल्मों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके किसिंग सीन देख फैंस ने 'तौबा-तौबा' कर लिया था.

Published By: Prachi Tandon
Published: September 11, 2025 10:26:00 IST

इन 6 फिल्मों के किसिंग सीन देख लोग बोले- तौबा-तौबा, एक ने तो कर दिया सबको आउट ऑफ कंट्रोल

बॉलीवुड फिल्मों (Bollywood Movies) में जब भी रोमांस का तड़का लगता है तो किसिंग और इंटीमेसी सीन (Intimacy Scenes) सबसे ज्यादा ऑडियंस को अट्रैक्ट करता है. स्क्रीन पर दिखाए गए किसिंग सीन्स कई बार इतने बोल्ड और इंटेंस होते हैं कि लोग भी हैरान रह जाते हैं. जिसकी वजह से कई बार सिनेमाघरों से लेकर सोशल मीडिया पर तहलका भी मच जाता है. आज हम ऐसी ही फिल्मों की बात करने जा रहे हैं जिनके लिप-लॉक सीन्स पर सेंसर बोर्ड भी सोचने पर मजबूर हो गया था. वहीं, सिनेमाघरों में इन सीन्स को तालियां, सीटियां और जमकर हूटिंग्स भी मिली थीं.

इन 6 फिल्मों में किसिंग सीन ने मचाया तहलका!

कर्मा 

इन 6 फिल्मों के किसिंग सीन देख लोग बोले- तौबा-तौबा, एक ने तो कर दिया सबको आउट ऑफ कंट्रोल

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बॉलीवुड का सबसे पहला किसिंग सीन कर्मा फिल्म में देखने को मिला था. कर्मा फिल्म साल 1933 में रिलीज हुई थी और इसमें किसिंग सीन करीब 4 मिनट का था. लगभग 80 साल पहले फिल्म में इंटेंस और बोल्ड किसिंग सीन ने हर किसी को हैरान कर दिया था.

जिंदगी न मिलेगी दोबारा 

इन 6 फिल्मों के किसिंग सीन देख लोग बोले- तौबा-तौबा, एक ने तो कर दिया सबको आउट ऑफ कंट्रोल

कैटरीना कैफ (Katrina Kaif) और ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) की फिल्म जिंदगी न मिलेगी दोबारा के किसिंग सीन ने भी खूब सुर्खियां बटोरी हैं. यह सीन लगभग 3 मिनट का था और इसमें ऋतिक-कैटरीना की केमेस्ट्री ने ऑडियंस को इंप्रेस करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी.

मर्डर 

इन 6 फिल्मों के किसिंग सीन देख लोग बोले- तौबा-तौबा, एक ने तो कर दिया सबको आउट ऑफ कंट्रोल

इमरान हाशमी (Emraan Hashmi) एक समय पर बॉलीवुड में सीरियल किसर के नाम से पहचाने जाने लगे थे. वह अपनी लगभग हर फिल्म में इंटेंस किसिंग देते थे. लेकिन, फिल्म मर्डर में मल्लिका शेरावत के साथ उनका किसिंग सीन इतना इंटेंस था जिसे देख लोग भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे. 

राजा हिंदुस्तानी

आमिर खान (Aamir Khan) की फिल्म राजा हिंदुस्तानी के किसिंग सीन पर भी खूब बवाल हुआ था. इस फिल्म में आमिर और करिश्मा कपूर (Karisma Kapoor) ने स्क्रीन पर लिपलॉक किया था. हालांकि, यह बॉलीवुड का सबसे यादगार किसिंग सीन माना जाता है. 

धूम 2 

इन 6 फिल्मों के किसिंग सीन देख लोग बोले- तौबा-तौबा, एक ने तो कर दिया सबको आउट ऑफ कंट्रोल

ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय (Aishwarya Rai Bachchan) का धूम 2 वाला किसिंग सीन भी लोगों की तारीफों का हिस्सा बना था. यह किसिंग सीन एक मिनट से ज्यादा लंबा था. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ऋतिक और ऐश्वर्या के किसिंग सीन ने बहुत लोगों को नाराज कर दिया था, जिसमें बच्चन परिवार भी शामिल था. 

फितूर

कैटरीना कैफ ने अपने फिल्मी करियर में कई बार किसिंग सीन दिया है. लेकिन, आज तक उनका आदित्य रॉय कपूर के साथ वाला लिपलॉक याद किया जाता है. फितूर फिल्म में दोनों एक्टर्स ने 3 मिनट तक किसिंग सीन दिया था. 

Tags: Bollywood ControversiesBollywood Kissing Scenesbollywood moviesentertainment news
इन 6 फिल्मों के किसिंग सीन देख लोग बोले- तौबा-तौबा, एक ने तो कर दिया सबको आउट ऑफ कंट्रोल

इन 6 फिल्मों के किसिंग सीन देख लोग बोले- तौबा-तौबा, एक ने तो कर दिया सबको आउट ऑफ कंट्रोल

इन 6 फिल्मों के किसिंग सीन देख लोग बोले- तौबा-तौबा, एक ने तो कर दिया सबको आउट ऑफ कंट्रोल
इन 6 फिल्मों के किसिंग सीन देख लोग बोले- तौबा-तौबा, एक ने तो कर दिया सबको आउट ऑफ कंट्रोल
इन 6 फिल्मों के किसिंग सीन देख लोग बोले- तौबा-तौबा, एक ने तो कर दिया सबको आउट ऑफ कंट्रोल
इन 6 फिल्मों के किसिंग सीन देख लोग बोले- तौबा-तौबा, एक ने तो कर दिया सबको आउट ऑफ कंट्रोल