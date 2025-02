‘लड़कियों को Kiss करना मेरी दीवानगी है’, सेल्फी लेने आई महिलाओं को सिंगर उदित नारायण ने सरेआम चूमा, दिया बेशर्म बयान

नई दिल्ली। इंडस्टरी के दिग्गज सिंगर उदित नारायण विवादों में घिर गए हैं। दरअसल, सिंगर उदि नारायण ने लाइव शो के दौरान सेल्फी लेने आई महिलाओं को सरेआम किस कर लिया। उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद लोगों ने उन्हें खूब ट्रोल किया। अब उन्होंने अपनी हरकत पर बेशर्म बयान दिया है।

एक इंटरव्यू में सिंगर उदित नारायण ने इस विवाद पर अपना रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा, फैन्स इतने क्रेजी होते हैं ना? हम ऐसे नहीं हैं। हम सभ्य लोग हैं। कुछ लोग इसे प्रमोट करते हैं और इसके जरिए अपना प्यार दिखाते हैं। इस चीज का मजाक उड़ाने का क्या मतलब है। वे आगे कहते हैं, भीड़ में कई लोग होते हैं और बॉडीगार्ड भी होते हैं, इसलिए वे हमसे नहीं मिले पाते। जब फैन्स को लगता है कि उन्हें मिलने का मौका मिल रहा है, तो कोई हाथ बढ़ाता है तो कोई हाथ पर किस करता है। यह सब दीवनगी होती है। इस पर इतना ध्यान नहीं देना चाहिए।

