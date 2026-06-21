किशोर कुमार का वो एवरग्रीन गाना, एक ही टेक में हुआ था पूरा, पहली बार सुनकर नाराज हुए थे डायरेक्टर

Kishore Kumar Hit Songs: किशोर कुमार की आवाज आज भी लोगों के दिलों पर राज करती है लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उनका सुपरहिट गाना ‘मेरे नैना सावन भादो’ रिकॉर्ड करते समय एक दिलचस्प किस्सा हुआ था. यह गाना राजेश खन्ना और हेमा मालिनी की फिल्म ‘महबूबा’ का है, जो आज भी रोमांटिक गानों की प्लेलिस्ट में शामिल रहता है. आपको जानकर हैरानी होगी कि फिल्म के निर्देशक शक्ति सामंत चाहते थे कि यह गाना मोहम्मद रफी गाएं लेकिन राजेश खन्ना की जिद थी कि उनकी आवाज सिर्फ किशोर कुमार ही बनें.

गाना सुनकर निराश हो गए थे डायरेक्टर

IMDb के मुताबिक, उन्होंने यहां तक कह दिया था कि अगर किशोर कुमार ने गाना नहीं गाया, तो वह फिल्म छोड़ देंगे. आखिरकार निर्देशक मान गए और किशोर कुमार को गाना रिकॉर्ड करने के लिए बुलाया गया. कहा जाता है कि रिकॉर्डिंग के दौरान किशोर कुमार ने पहली बार गाना जानबूझकर ठीक से नहीं गाया. इसे सुनकर शक्ति सामंत नाराज हो गए और स्टूडियो से बाहर चले गए थे. इसके बाद किशोर कुमार ने दोबारा गाना गाया और सिर्फ एक टेक में ऐसा कमाल किया कि यही वर्जन हमेशा के लिए यादगार बन गया.

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पहले गाना गाने के लिए नहीं थे तैयार

IMDb के अनुसार, संगीतकार आर.डी. बर्मन ने रिकॉर्डिंग से पहले इस गाने का ड्राफ्ट किशोर कुमार को भेजा था. चूंकि फिल्म में इसका महिला वर्जन भी था, इसलिए किशोर कुमार ने पहले लता मंगेशकर वाला वर्जन मंगवाया. उन्होंने करीब सात दिन तक उसे सुना और तैयारी की। बाद में उनका गाया हुआ वर्जन इतना पसंद किया गया कि वह हिंदी सिनेमा के सबसे लोकप्रिय रोमांटिक गीतों में शामिल हो गया.

फिल्म फ्लॉप, गाना सुपरहिट

1976 में रिलीज हुई महबूबा में राजेश खन्ना और हेमा मालिनी मुख्य भूमिका में थे. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल नहीं दिखा सकी. हालांकि किशोर कुमार का गाया गाना ‘मेरे नैना सावन भादो’ सुपरहिट हो गया. ये गाना आज भी हिंदी सिनेमा के सबसे यादगार और सदाबहार गानों में गिना जाता है.

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