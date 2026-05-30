'शक्ल देखकर पैसे मांगते हैं क्या'?...हाउस हेल्प की सैलरी पर कमेंट करके फंसी कीर्ति कुल्हारी, लोग बोले- आप 2 घंटे काम की कितनी फीस लेती हैं?

बॉलीवुड में अपनी अदाकारी से लोगों के दिल में जगह बनाने वाली एक्ट्रेस कीर्ति कुल्हारी अपने एक बयान के कारण सुर्खियों में बनी हुई हैं. बॉलीवुड बबल के साथ एक इंटरव्यू में कीर्ति कुल्हारी ने बताया कि सिर्फ 2 घंटे के घरेलू कामों के लिए हाउस हेल्प ने 10,000 रुपये सैलरी मांगी. एक्ट्रेस ने बताया कि हाउस हेल्प से घर का झाड़ू,पोंछा, बर्तन और कपड़े आदि की बात की गई थी, लेकिन 2 घंटे के काम के बदले सजेस्टिड सैलरी काफी ज्यादा थी. अब कीर्ति कुल्हारी का ये बयान तेजी से इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, जिसमें बॉलीवुड दो गुटों में बंट गया है. कुछ यूजर्स हाउस हेल्प की बढ़ती सैलरी पर आवाज उटा रहे हैं तो कुछ कीर्ति कुल्हारी को ही ट्रोल कर रहे हैं.

क्या है पूरा मामला?

बॉलीवुड बबल के साथ एक ताजा इंटरव्यू में कीर्ति कुल्हारी अपने नए घर में शिफ्ट होने की जर्नी शेयर की. एक्ट्रेस ने बताया कि मैंने इस बारे में अपने मैनेजर से भी बात की थी. मैंने बताया कि हाल ही में यारी रोड पर एक घर में शिफ्ट किया है. इसके लिए जब कुक और हाउस हेल्प ने जो रेट्स बताए, वो सुनकर मुझे लगा कि ये रेट कैसे सही हो सकते हैं?

हाउस हेल्प की सैलरी पर विवाद

एक्ट्रेस कीर्ति कुल्हारी आगे बताती हैं कि मुझे पता नहीं था कि 2 घंटे के लिए कितना चार्ज किया जाएंगा, इसलिए मैंने पूछा कि घर में झाड़ू, पोछा, बर्तन और कपड़े आदि, जितना दो घंटे में हो सकता है, वो उस सब का कितना होगा. और वो मुझसे 2 घंटे के लिए 10,000 रुपये चार्ज कर रही थीं. मैंने कहा कि आप 2 घंटे के लिए आ रही हैं और अपने हिसाब से जितना काम होता है वो आप करती हैं तो आप मुझसे किस लिए 10,000 रुपये ले रही हैं.

सोशल मीडिया पर कॉन्ट्रोवर्सी

अपने इंटरव्यू में एक्ट्रेस ये कहती भी नजर आ रही हैं कि क्या हाउस हेल्प हमारी शक्ल देखकर ये मान रहे हैं कि हमारे पास तो पैसा होगा ही या फिर काम को देखकर अंदाजा लगा रहे होंगे कि हम इतना पे कर सकते हैं. कीर्ति कुल्हारी के इस इंटरव्यू पर टीवी होस्ट मिनी माथुर ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. अनकट इंडिया के सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर होते ही मिनी माथुर ने कमेंट किया कि सोचिए कि उनके 2 घंटे हमें हमारे 2 घंटे ज्यादा कमाने के लिए सक्षम बनाते हैं. ये चार्जेस तो दुनिया में कहीं भी मिनीमम वेजेस से कम हैं.

हाउस हेल्प के सपोर्ट में उतरे यूजर्स

इस बीच कॉमेडियन विवेक समतानी ने भी कमेंट किया और लिखा कि ये तो मुश्किल से 2 डॉलर प्रति घंटा हरै और इसे आप बहुत ज्यादा कह रही हैं? वाह! एक अन्य यूजर ने कमेंट किया कि तो आप दो घंटे काम करने के लिए कितनी फीस चार्ज करती हैं. जबकि एक यूजर ने हाउस हेल्प के सपोर्ट में लिखा कि वे इसके हकदार हैं! हाउस हेल्प इसके हकदार हैं! और कुक भी इतनी फीस के हकदार हैं!

कीर्ति कुल्हारी की पर्सनल लाइफ

कीर्ति कुल्हारी को सोशल मीडिया पर काफी बैकलैश मिल रहा है. काम के मोर्चे पर कीर्ति कुल्हारी काफी अच्छा कर रही हैं. लास्ट टाइम एक्ट्रेस को हिमेश रेशमिया की फिल्म बैडएस रवि कुमार में देखा गया था, जबकि दिसंबर 2025 में ‘फोर मोर शॉट्स प्लीज!’ के चौथे और आखिरी सीजन में अंजना मेनन के रोल को बखूबी निभाया. पर्सनल लाइफ की बात करें तो एक्ट्रेस ने साल की शुरुआत में राजीव सिद्धार्थ के साथ रिश्ते को ऑफिशियल किया था.

ये भी पढ़ें:- कौन है ‘कर्तव्य’ का यह हरियाणवी लड़का? जिसके लिए सैफ अली खान भिड़ गए पूरे सिस्टम से, अब IMDb पर किया टॉप!