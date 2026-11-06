‘जिहादी है शाहरुख खान’, बेशर्म रंग के बाद फिर दीपिका ने पहना ‘भगवा ऑउटफिट’; बुरी तरह तिलमिला उठे BJP विधायक

King Song Controversy: एक्टर दीपिका पादुकोण भगवा रंग में वापस आ गई हैं, और इंटरनेट पर दोनों की खूब चर्चा हो रही है. शाहरुख खान की आने वाली फिल्म ‘किंग’ के नए रिलीज़ हुए गाने ‘तू मिल जाए’ में एक्ट्रेस एकदम परफेक्ट लग रही हैं. लेकिन जब फैंस रोमांस और विजुअल्स में डूबे हुए हैं, तो उनके लुक की एक और चीज़ ने उनका ध्यान खींचा है: उनका भगवा रंग का आउटफिट.

फिर भगवा रंग की ड्रेस पर बवाल

यह गाना शाहरुख के 61वें जन्मदिन पर आधी रात को सोशल मीडिया पर आया, और तेज नजर वाले फैंस ने तुरंत रंग का चुनाव पहचान लिया. कई लोगों को इसने पठान के ‘बेशरम रंग’ और दीपिका की भगवा बिकिनी पर हुए विवाद की यादें ताजा कर दीं. कुछ लोगों ने तो यह भी सोचा कि क्या डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद, जिन्होंने पठान भी डायरेक्ट की थी, पहले हुए हंगामे पर मज़ाक कर रहे थे. यह अंदाज़ा जल्द ही सोशल मीडिया पर भी लग गया. भगवा आउटफिट में दीपिका का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए, एक यूज़र ने लिखा, “वे इसके लिए बहुत मज़ेदार हैं,” जबकि दूसरे ने पूछा, “रुको… क्या शाहरुख खान ने अभी किसी को ट्रोल किया है?” गाने के रिलीज़ होने के बाद एक इंस्टाग्राम रील जो पॉपुलर हुई, उस पर कैप्शन था, “SRK ने ‘उन भक्तों’ के साथ गंदा किया. X पर एक और पोस्ट ने दीपिका के आउटफिट के रंग पर ध्यान खींचा, जिसमें लिखा था, ‘दीपिका भगवा में वापस आ गई हैं #KING.’

“Shahrukh Khan agar bhagwa colour wala scene nahi hatate to king ka pure desh me boycott hoga ye warning diya jata hai” We are with BJP East Delhi MLA Ravi Negi in Support to Boycott #King SRK fan’s Jashn ki taiyari karo,mithaiya baato, Boycott mahotsav suru hone wala hai🔥🥳 https://t.co/VG8IGwHEy6 — मङ्गु राम (@AakeIdharJhulJa) November 5, 2026

भड़क उठे BJP MLA

शाहरुख खान की फिल्म किंग के गाने तू मिल जाए में दीपिका पादुकोण के भगवा कपड़े ने फिर से विवाद खड़ा कर दिया है. BJP MLA रविंदर सिंह नेगी, उर्फ ​​रवि नेगी ने SRK को चेतावनी दी है कि वो हिस्सा हटा दें जिसमें दीपिका ने भगवा कपड़ा पहना है. उन्होंने यह भी याद दिलाया कि तीन साल पहले पठान में दीपिका ने भगवा बिकिनी पहनी थी.

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शाहरुख को बोला जिहादी

वहीं मीडिया से बात करते हे नेगी ने कहा कि, “ये उनका स्वभाव है क्योंकि यह शाहरुख खान की फिल्म है. SRK और इस देश के ये सभी जिहादी लोग, वे देश से पैसा कमाते हैं और इसे बदनाम करते हैं, और उन्हें भगवा से दिक्कत है, और दीपिका पादुकोण तो बस एक मोहरा है. ये जिहादी इसके पीछे हैं. मैं शाहरुख खान को जिहादी कहूंगा. जिस सनातन में हम विश्वास करते हैं, उसमें वे ऐसे कपड़े पहनते हैं और बदतमीजी से नाचते हैं.”