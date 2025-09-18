80 के दशक की वो हीरोइन, जिसके 2 मिनट के न्यूड सीन ने उसका पूरा करियर चौपट कर दिया!

Kimi Katkar bold scene: बॉलीवुड के सुनहरे दौर में कई कलाकार अपनी प्रतिभा से पहचाने गए, तो कई ऐसे भी रहे जिन्होंने बोल्डनेस के चलते सुर्खियां बटोरीं. उन्हीं में से एक थीं किमी काटकर (Kimi Katkar), जिन्होंने फिल्म ‘काला बाजार’ (Kala bazaar) में अनिल कपूर (Anil Kapoor) के साथ दो मिनट का न्यूड सीन दिया. उस समय भारतीय दर्शकों के लिए यह सीन न सिर्फ चौंकाने वाला था बल्कि काफी हद तक विवादों का कारण भी बन गया.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, जैसे ही यह फिल्म रिलीज हुई, दर्शकों और सिनेप्रेमियों के बीच दो जुट बन गए. एक पक्ष ने इसे ‘बोल्डनेस की आड़ में सस्ता पब्लिसिटी स्टंट’ बताया. तो दूसरा मानता था कि किमी ने सिर्फ निर्देशक की मांग पूरी की और यह किरदार की जरूरत थी. मीडिया ने भी इस सीन को जमकर sensationalize किया, जिससे यह और ज्यादा चर्चाओं में आ गया.

सीन को लोगों ने न्यूडिटी के एंगल से देखा

उस दौर में जब पर्दे पर रोमांस भी सीमाओं के भीतर दिखाया जाता था, न्यूडिटी का एंगल भारतीय समाज के लिए बड़ा झटका साबित हुआ. कुछ धार्मिक संगठनों और फिल्म समीक्षकों ने खुलेआम इस पर आपत्ति जताई और कहा कि यह सिनेमा की गरिमा को ठेस पहुंचाता है. वहीं, युवा दर्शकों ने किमी काटकर की इस बेबाकी को सराहा और उन्हें उस वक्त की ग्लैमर आइकन मान लिया.

करियर को सीमित कर गया बोल्ड एक्ट्रेस का टैग

किमी के लिए यह घटना एक double-edged sword साबित हुई. एक तरफ उन्हें नए प्रोजेक्ट्स और पहचान मिली, तो दूसरी तरफ उन्हें बोल्ड एक्ट्रेस का टैग भी मिल गया, जो उनके आगे के करियर को सीमित करने लगा. आज जब बॉलीवुड में इंटीमेसी और बोल्ड कंटेंट आम हो चुका है, तो उस दौर का यह विवाद यह बताता है कि समय के साथ समाज और सिनेमा की सोच कैसे बदली है. किमी काटकर का यह सीन भारतीय फिल्मों में बोल्डनेस की बहस की नींव रखने वाले पलों में से एक बन गया.