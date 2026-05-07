Lewis Hamilton कौन है, जिनके साथ किम कार्दशियन गईं डेट पर, ड्रेस की हो रही दुनियाभर में चर्चा

Kim Kardashian Lewis Hamilton: पिछले दिनों किम कार्दशियन और लुईस हैमिल्टन ने न्यूयॉर्क सिटी (अमेरिका) में डेट नाइट एन्जॉय की. सार्वजनिक तौर पर एक साथ नजर दोनों ही बहुत खूबसूरत नजर आ रहे थे. रोचक बात यह है कि लुईस हैमिल्टन अपनी प्रेमिका किम कार्दशियन से भी ज़्यादा चमकदार गहनों में सजे हुए थे. इस दौरान उन्होंने हीरे की बालियां और हीरे का टेनिस नेकलेस पहना था, साथ ही उन्होंने टूप रंग का कैज़ुअल सूट और बूट्स भी पहने थे. वह इस ड्रेस में बहुत ही खूबसूरत नजर आ रहे थे.

यहां पर बता दें कि किम कार्दशियन और लुईस हैमिल्टन पिछले छह महीनों से एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं. इन लवबर्ड्स को पहली बार मंगलवार (05 मई, 2026) को पब्लिक में हाथ पकड़े देखा गया. 45 साल के रियलिटी सुपरस्टार और 41 साल के F1 रेस कार ड्राइवर एड्रियन ब्रॉडी स्टारिंग ब्रॉडवे प्ले ‘द फियर ऑफ 13’ से निकल रहे थे. इस दौरान उनका रोमांस और भी गहराता नजर आया.

कीपिंग अप विद द कार्दशियन की इस अनुभवी स्टार ने स्ट्रैपी फिरोज़ी रंग के टॉप में बोल्ड अंदाज में नजर आईं. इसका मिडसेक्शन कॉरसेट डिज़ाइन का था.